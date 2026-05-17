Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đón ‘mưa thanh xuân’ trong ngày chia tay

Dưới cơn mưa nặng hạt, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai vẫn hào hứng hát ca để lưu dấu ấn ngày ra trường ẢNH: MINH TRƯƠNG

16 giờ 30 ngày 16.5, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tại phường Xuân Hòa, TP.HCM trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết, khi 669 gương mặt lớp 12 cùng nhau tham dự chương trình tri ân và trưởng thành với các hoạt động do chính học sinh tự tổ chức. Đây cũng là năm thứ 9 chương trình được thực hiện, khởi động ngay từ đầu năm học để ghi nhớ những giây phút cuối tại ngôi trường hơn 110 năm tuổi.

Cảm xúc vang xa với những bài ca tự sáng tác

Trước khi buổi lễ chính thức diễn ra, phụ huynh và học sinh cuối cấp được "điểm danh" ở nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong khi học sinh tự vẽ nên nhân vật của chính mình và gửi gắm lời chúc đến các bạn chung khóa ở hoạt động lưu bút "2326's Yearbook", thì phụ huynh có thể đến bàn "Future me" để viết lời chúc cho con em, được ban tổ chức cài đặt giờ gửi đến email của các bạn là ngày này 10 năm sau.

Hoặc cả hai có thể cùng đến khu vực "Dấu ấn" để nhìn lại những khoảnh khắc ở mái trường Nguyễn Thị Minh Khai, sau đó đọc những dòng động viên do giáo viên chủ nhiệm của lớp chấp bút.

Phụ huynh và học sinh chụp lưu niệm tại khu vực chụp ảnh do chính học sinh tự thiết kế ẢNH: MINH TRƯƠNG

"Mình biết ơn vì đã có hành trình quá đẹp tại Minh Khai, và cũng có chút tiếc nuối vì chẳng ai muốn dừng một hành trình đẹp cả", Nguyễn Ngọc Quế Anh, học sinh lớp 12A6, giãi bày với Thanh Niên.

Quế Anh là một học sinh đặc biệt của khóa tốt nghiệp năm nay bởi bạn đã có tới 4 năm học tập dưới mái trường này, nhiều hơn một năm so với các bạn đồng trang lứa vì chịu tác dụng phụ của vắc xin Covid-19. Tuy nhiên trong thời gian bảo lưu, nữ sinh vẫn thường tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức. "Sự dễ thương của các bạn chung trường, và cả những chú mèo nữa, chính là động lực để mình trở về Minh Khai", Quế Anh nói.

"Trong hơn 1.000 ngày ở Minh Khai, mình đã có hơn 1 tỉ nụ cười vui vẻ", cô bạn bộc bạch.

Nguyễn Ngọc Quế Anh cùng gia đình tham gia chương trình ẢNH: BTC

Sau khi tham dự các hoạt động, giáo viên, phụ huynh và học sinh cuối cấp chính thức bước vào lễ tri ân với hai học sinh đảm nhận phần dẫn chương trình. Tại đây, các bạn dành nhiều hoạt động để bày tỏ lòng tri ân không chỉ tới phụ huynh và giáo viên đứng lớp, mà còn với các cô giám thị cùng cô chú phụ trách công tác hành chính, học vụ, bảo vệ, lao công...

"Ba năm ở Minh Khai giống như một câu chuyện cổ tích của tuổi trẻ mà mỗi bạn đều được tự tay viết nên cho riêng mình. Và cũng bởi vậy, mọi người vẫn thường nói vui rằng NTMK chính là "Nơi Tụi Mình Kể". Thế nhưng, có lẽ từ nay Minh Khai sẽ không còn là 'Nơi Tụi Mình Kể' nữa mà là 'Nơi Tụi Mình Nhớ', 'Nơi Tụi Mình Thương'...", Nguyễn Duy Khang, học sinh lớp 12A14, đại diện phát biểu cho khóa tuyển 2023-2026.

Thay mặt bạn bè đồng trang lứa, Khang dành lời tri ân tới thầy cô và phụ huynh vì công dưỡng dục giúp các bạn nên người, đồng thời khẳng định tất cả đã đủ bản lĩnh bước vào những kỳ thi sắp tới với tâm thế vững vàng nhất.

"Sao hạ đến bất ngờ?/Cho sắc phượng bật đỏ/Cho cơn mưa hoài niệm/Ướt đẫm hàng mi tôi", Khang kết lại bài phát biểu bằng áng thơ tự sáng tác.

Nguyễn Duy Khang, học sinh đạt thành tích cao ở các kỳ thi học sinh giỏi, đánh giá năng lực... và đạt IELTS 8.5, đại diện học sinh toàn trường gửi lời tri ân đến thầy cô, cha mẹ ẢNH: MINH TRƯƠNG

Toàn Khang, học sinh lớp 12A11, mang lên sân khấu một bài hát tự sáng tác miêu tả lại khung cảnh trường học sắp nghỉ hè từ "Từng ngày qua mau cánh hoa phượng rơi" tới "Nhớ bao buồn, vui ta đã bên nhau không buông, không rời". Tiếp nối tiết mục này, Quý Nguyên, học sinh lớp 12A12, đã đàn và hát bài ca tự sáng tác để dành tặng những người anh em chí cốt đã cùng bạn trải qua 3 năm thanh xuân THPT.

Trong khi đó, Nguyễn Công Quang Nguyên, học sinh lớp 12A2, Trưởng ban Văn nghệ của chương trình, đã dành hàng tháng trời cùng các bạn chung trường sáng tác và luyện tập bài hát Gửi theo gió, với loạt nhạc cụ như guitar, vĩ cầm, organ, trống... Bài hát truyền tải nhiều kỷ niệm đời thường không trọn vẹn nhưng chất chứa nhiều tình cảm, "giúp chúng mình có thể dâng trào cảm xúc trong những giây phút cuối", Nguyên chia sẻ.

Học trò Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đồng ca bài hát tự sáng tác ẢNH: MINH TRƯƠNG

Một tiết mục khác của học sinh cuối cấp, nơi các bạn diện chiếc áo thụng đặc trưng của trường ẢNH: MINH TRƯƠNG

Giọt nước mắt tuổi học trò

Đến khoảng 18 giờ, ngay khi kết thúc phần lễ tri ân và bước vào chương trình trưởng thành, sân trường Nguyễn Thị Minh Khai đột ngột đón cơn mưa rào ngày càng nặng hạt, buộc các bạn học sinh cuối cấp phải tỏa ra những dãy hành lang cổ kính ở 4 phía. Nhưng tiết trời giữa hạ thất thường không thể dập tắt "lửa lòng" học sinh, khi không gian hành lang lại trở thành những sân khấu "mini" để các bạn tiếp tục hát ca.

Sau đó, từng tốp học sinh tiếp tục di chuyển về phòng học của lớp mình để cùng nhau tham gia hoạt động truyền nến, nơi các bạn quây quần cùng nhau để chia sẻ kỷ niệm, xin lỗi điều mình từng làm sai trong quá khứ hay bộc lộ những tâm tư khác còn giấu kín... Mỗi bạn còn được ban tổ chức phát cho những dải ruy băng nhiều màu sắc, mỗi màu tượng trưng cho ý nghĩa về tình bạn, tình yêu, lòng biết ơn và sự tha thứ để trao nhau thay lời gửi gắm.

"Mỗi lần gửi tin nhắn thông báo trong lớp không đứa nào seen, riêng tin nhắn đi Đà Lạt và xin nghỉ học đứa nào cũng 'thả tim'. Nhưng ngoại trừ mấy lần đó, tao lúc nào cũng quý tụi bây hết vì luôn hỗ trợ, đồng hành với tao trên chặng đường cấp 3 này", Minh Khuê, cô lớp trưởng lớp 12A14, chia sẻ dưới ánh nến ấm áp.

Cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm buồn, vui dưới ánh nến ẢNH: MINH TRƯƠNG

Để rồi tiếp đó là hàng nước mắt lăn dài ẢNH: MINH TRƯƠNG

Những nuối tiếc bộc bạch trong ngày sau cuối ẢNH: MINH TRƯƠNG

Lâm Tâm Như, học sinh lớp 12P1, thì kể với Thanh Niên rằng trong những năm THPT vừa qua, bạn cũng phải trải qua những thăng trầm khác nhau, từ trượt kỳ thi học sinh giỏi dù là "hạt giống" của đội tuyển trường, tới đạt thành tích nhất lớp dịp cuối năm; từ bị bạn bè cho "ra rìa", tới "mảnh ghép" đặc biệt trong những hoạt động ngoài giờ học; từ không biết ngày mai phải sống thế nào, tới tìm thấy chính mình và ngành nghề yêu thích...

"Chúng ta rồi cũng sẽ có những cơn 'sấm sét và mưa dông' trong lòng, nhưng mình tin khi coi đó chỉ là một thử thách nhẹ nhàng mà cuộc sống mang đến, mọi thứ sẽ trải qua êm đềm hơn. Điều gì rồi cũng sẽ qua, quan trọng là chúng ta đón nhận với tâm thế ra sao. Mong thế hệ chúng ta đều gặp bình an và đều có một tuổi trẻ đầy khí phách", Như chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Nguyễn Thị Hồng Chương ẢNH: MINH TRƯƠNG

Đến 21 giờ hơn, khi cơn mưa vơi bớt, học sinh lớp 12 tiếp tục ùa nhau ra sân khấu để thực hiện "nghi thức" cuối - đó chính là cùng nhau "quẩy hết nấc" dưới những điệu nhạc sôi động do các bạn chung khối hòa âm phối khí lại để trình diễn trong dịp đặc biệt. Từ Ra khơi (Bức Tường), Đông rồi tây (The Flob) tới Đừng đi (The Cassette)... mỗi lần thanh âm vang lên cũng là một lần nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của những cô cậu học trò.

Để rồi khi rời khỏi mái trường Nguyễn Thị Minh Khai, điều duy nhất các bạn để lại chỉ là những dấu chân vô ưu, vô lo, chính thức đánh dấu cột mốc trưởng thành sau 18 năm.

"Tương lai phía trước chờ các em bước tiếp sẽ là một chặng đường không hoàn toàn êm ái, mà còn đó nhiều chông gai. Cô mong dù có gặp khó khăn gì đi chăng nữa, các em vẫn luôn tự tin, bản lĩnh, sống chân thành, bao dung và có trách nhiệm để cùng viết tiếp trang truyền thống của mái trường Minh Khai", cô Nguyễn Thị Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, dặn dò sĩ tử cuối cấp.

Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những ngôi trường có lịch sử lâu đời và danh tiếng tại TP.HCM, từng trải qua 3 thời kỳ Áo Tím-Gia Long-Minh Khai. Hiện trường có điểm chuẩn cao hàng đầu trong mỗi mùa tuyển sinh lớp 10 cùng tỷ lệ 100% học sinh lớp 12 trúng tuyển vào các trường ĐH trong nước và thế giới. Cuối năm 2023, nhân 110 năm thành lập, trường đã nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Thầy Nguyễn Văn Ba, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, chia sẻ vào năm học 2025-2026, trường đã đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố; kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố; cuộc thi Olympic TP.HCM; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp thành phố, quốc gia; hội thi sáng tác ảnh cấp thành phố; hội thao thể dục thể thao cấp thành phố, quốc gia...

Dưới đây là một số hình ảnh khác về chương trình tri ân và trưởng thành của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai:

Học sinh lưu dấu ấn tại hoạt động "2326's Yearbook" ẢNH: BTC

Lâm Tâm Như trao ruy băng màu tím mang ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn cho cô giáo của mình. Trao ruy băng thay lời chia sẻ cũng là một hoạt động đặc trưng do Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai khởi xướng từ năm 2018 ẢNH: MINH TRƯƠNG

Dìu nhau dưới cơn mưa rào mùa hạ ẢNH: BTC