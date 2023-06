Học sinh VAS đoạt 65 học bổng du học và hơn 1.200 giải thưởng các cấp

VAS khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc tại Lễ bế giảng năm học 2022-2023

Ngôi trường của những thủ khoa Cambridge

Năm 2022, học sinh VAS được Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (CAIE) trao tặng danh hiệu "Top in the world" - Điểm cao hàng đầu thế giới môn Toán, cùng 2 danh hiệu "Top in Vietnam" - Điểm cao hàng đầu Việt Nam môn Kinh doanh và môn "Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai" trong kỳ thi Trung học đại cương Quốc tế IGCSE.

Đây là danh hiệu danh giá dành cho học sinh có thành tích xuất sắc hàng đầu từng môn học trên phạm vi toàn cầu và tại mỗi quốc gia trong các kỳ thi học thuật Cambridge hằng năm, được tổ chức thống nhất trên 13.000 trường quốc tế Cambridge tại 170 quốc gia trên thế giới.

Năm học cũng khép lại với bảng thành tích ấn tượng của học sinh VAS trong ở tất cả các lộ trình học. Đối với lộ trình Cambridge học thuật (CAPB) và Tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge (CAPI), 25 - 41% học sinh đạt thang điểm cao nhất A-A* (Xuất sắc đến Tuyệt đối) cho 3 - 4 môn Cambridge tùy theo bậc học. Còn ở lộ trình Tiếng Anh Cambridge Chuyên sâu (CEP), 38% học sinh lớp 2-12 đạt điểm A-A* cho môn Tiếng Anh. Trong kỳ thi IELTS, 61% học sinh lớp 11, 12 VAS đạt 6.0 trở lên. Các thành tích này đều cao hơn năm trước, đặc biệt tỷ lệ học sinh đạt 4 điểm A-A* các môn IGCSE năm nay cao hơn tới 11%.

Vinh danh học sinh đạt thành tích xuất sắc chương trình học thuật Cambridge tại Lễ bế giảng VAS Garden Hills

Đây là nền tảng vững chắc để gần 1.600 học sinh VAS tiếp tục giữ vững thành tích dẫn đầu trong các kỳ thi lấy các chứng chỉ học thuật quốc tế Cambridge năm 2023 sắp tới gồm: Chứng chỉ Checkpoint tiểu học, Checkpoint trung học, IGCSE và AS/A Level. Hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai chương trình giáo dục quốc tế Cambridge tại Việt Nam, VAS hiện là một trong số đơn vị dẫn đầu trong hệ thống các trường quốc tế tại TP.HCM về số lượng học sinh theo học và tham gia các kỳ thi học thuật Cambridge hằng năm.

Gần 60 tỉ đồng học bổng du học và "bí kíp" của học sinh VAS

Đến cuối tháng 5.2023, VAS có gần 30 học sinh đoạt hơn 65 suất học bổng du học với tổng trị giá gần 60 tỉ đồng từ các trường đại học danh tiếng tại Anh, Mỹ, Úc, Hà Lan, Thụy Sĩ và Việt Nam. Số lượng học bổng này tăng 30% so với năm học 2021 - 2022 và vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Đáng nói, có học sinh đoạt tới 10 học bổng, nhiều học sinh đoạt 3 - 5 học bổng, và có học sinh chỉ đang học lớp 8 - lớp 11, như: Nguyễn Ngọc Minh Thảo (lớp 12, VAS Riverside, 10 học bổng), Nguyễn Hải Đăng (lớp 8, VAS Sala, 5 học bổng) và Nguyễn Đức Vinh (lớp 10, VAS Garden Hills), Trần Đỗ Minh Uyên (lớp 11, VAS Ba Tháng Hai), Nguyễn Đức Minh Hiếu (lớp 11, VAS Sala) đoạt 1 học bổng.

"Điểm IGCSE, A Levels cao và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa là yếu tố quan trọng", Hoàng Thảo Nhi (lớp 12, VAS Ba Tháng Hai) chia sẻ bí quyết chinh phục 4 học bổng du học Mỹ trị giá 183.000 USD và thành tích "khủng" IELTS 8.5, SAT 1520/1600 ngay từ lần thi đầu tiên.

Hoàng Thảo Nhi, sở hữu thành tích 4 học bổng du học Mỹ, IELTS 8.5, SAT 1520/1600, phát biểu tại lễ bế giảng VAS

"Các môn học IGCSE và A-Level như Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất và Further Math đã giúp em có nhiều ưu thế. Ngoài ra, dành nhiều thời gian giao tiếp với giáo viên nước ngoài trong trường cũng giúp em đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS", Nhi cho biết.

Chủ nhân 2 học bổng du học Úc, Nguyễn Bình Minh Trí (lớp 12, VAS Ba Tháng Hai) cũng khẳng định: "Hoạt động ngoại khóa luôn là điểm quan trọng trong hồ sơ. Ngoài môi trường học tập bổ ích, VAS còn tạo điều kiện cho em "xông pha" để tiếp thu kinh nghiệm và phát triển kỹ năng công dân toàn cầu, qua đó em có cơ hội phát triển bản thân và nhận được học bổng".

Phụ huynh VAS: Bất ngờ vì con không chỉ giỏi tiếng Anh

Năm học 2022-2023, học sinh VAS mang về 1.256 giải thưởng trong các cuộc thi học thuật và năng khiếu các cấp, cao hơn 2,6 lần so với năm trước. Trong đó gồm: 102 giải quốc tế, 326 giải quốc gia, 327 giải cấp thành phố và 502 giải cấp quận, tất cả đều cao hơn 2 - 3 lần so với năm 2021-2022.

Năm 2022-2023, học sinh VAS đoạt 1.256 giải thưởng từ cấp quận đến cấp quốc tế, cao hơn gần 3 lần năm trước

"Gia đình rất ngạc nhiên khi Gia Hưng đạt giải Nhì môn Hóa học cấp thành phố, vì mọi người vẫn hay nghĩ học trường quốc tế thì sẽ không theo sát chương trình giáo dục quốc gia. Giải thưởng này cho thấy VAS không chỉ dạy tốt về tiếng Anh, các bài học kỹ năng sống cho trẻ mà các môn tiếng Việt cũng rất tốt. Gia đình rất vui và hài lòng", chị Châu Lương Xuân, mẹ của Nguyễn Gia Hưng (lớp 9) và Nguyễn Gia Toàn (Lớp 7) xúc động chia sẻ trong lễ bế giảng năm học của VAS.

Anh Nguyễn Ngọc Trường, ba của hai bé cũng cho biết: "Khi biết Gia Hưng đạt 8.0 IELTS, Gia Toàn tham gia cuộc thi World Scholar's Cup và cùng đồng đội đạt nhiều giải thưởng, gia đình rất vui vì các con ngày càng hoàn thiện không chỉ về mặt học thuật mà còn về thể chất và tinh thần, biết quan tâm tới bạn bè phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và hướng tới cộng đồng hơn".

Đại diện Thành đoàn TP.HCM trao Bảo trợ tài năng trẻ năm 2022 cho Lê Viết Nam Khôi, học sinh lớp 9 VAS Sala đạt giải Nhất Quốc gia Bảng B, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2022

