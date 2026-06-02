Học sinh Việt Nam gia nhập cộng đồng giáo dục King's trên toàn thế giới

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí tại TP.HCM, Tiến sĩ Anne Cotton, Hiệu trưởng King's College School Wimbledon, nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của nhà trường là mang đến cho học sinh Việt Nam một trải nghiệm giáo dục King's nguyên bản nhất.

* Điều gì tạo nên truyền thống học thuật xuất sắc gần 200 năm mà King's sẽ mang tới TP.HCM?

- King's College School, Wimbledon (King's), trường sáng lập của King's College Wimbledon TP.HCM (King's TP.HCM), thành lập theo Hiến chương Hoàng gia vào năm 1829, được ghi nhận là một trong những trường tốt nhất thế giới (*) hiện nay.

Học sinh của chúng tôi liên tục đạt được những thành tích học thuật xuất sắc qua nhiều năm. Học sinh ở bậc Sixth Form (lớp 11 và 12), gần một nửa số điểm A Level đạt A*, trong khi 94% đạt từ A* đến B. Riêng với kỳ thi GCSE/IGCSE, 98,2% học sinh của King's đạt từ 9 - 7 (tương đương A*/A), phản ánh chất lượng học thuật vượt trội và sự ổn định qua nhiều thế hệ.

Sau khi tốt nghiệp, các em tiếp tục xây dựng sự nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, y khoa, kỹ thuật, luật, nghệ thuật hay khởi nghiệp. Nhiều em đạt được những thành tựu quốc gia và quốc tế trong các lĩnh vực như thể thao, toán học, âm nhạc, kịch nghệ và thiết kế.

Từ phải sang: thầy Kieran McLaughlin, Hiệu trưởng sáng lập King's TP.HCM; Tiến sĩ Anne Cotton, Hiệu trưởng King's College School, Wimbledon; và cô Sara Willis, Hiệu trưởng Khối Tiểu học, người sẽ chuyển đến TP.HCM từ King's Bangkok

* Bên cạnh sự xuất sắc học thuật, đâu là triết lý cốt lõi đã định hình nên truyền thống giáo dục nổi tiếng của King's?



- Tại King's, chúng tôi tin rằng giáo dục không chỉ dừng lại ở thành công học thuật. Triết lý của King's được xây dựng trên ba giá trị cốt lõi: Trí tuệ (Mind), Tinh thần (Spirit) và Nhân cách (Heart), đã luôn được nuôi dưỡng, kế thừa và làm nên bản sắc của King's từ năm 1829.

Trí Tuệ - "Mind" là sự xuất sắc học thuật. Xuất sắc ở đây bao gồm thành tích trong kết quả thi và tuyển sinh vào đại học, nhưng đồng thời còn là việc nuôi dưỡng trí tò mò học thuật, khả năng sáng tạo và tư duy độc lập.

Tinh thần - "Spirit" phản ánh những giá trị mà nhà trường theo đuổi. Chúng tôi đặc biệt coi trọng sự tử tế, tinh thần hỗ trợ và gắn kết.

Nhân cách - "Heart" là việc giúp học sinh phát triển sự tự tin và bản lĩnh để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Trường King's College School Wimbledon tại London

* King's cam kết mang đến TP.HCM một nền giáo dục King's "nguyên bản". Ở đây được hiểu như thế nào?



- King's TPHCM được thành lập với định hướng trở thành một phiên bản King's chuẩn mực và nguyên bản, được xây dựng trên cùng hệ giá trị và cùng tiêu chuẩn xuất sắc của Wimbledon. Chúng tôi mong muốn mang đến Việt Nam một mô hình giáo dục đặc biệt, đồng thời mở ra những cơ hội mang tính định hình cho thế hệ trẻ tại TP.HCM.

King's HCMC sẽ trở thành một phần của mạng lưới King's toàn cầu đang phát triển tại châu Á, châu Âu và Trung Đông, một cộng đồng cùng chia sẻ sự xuất sắc trong giáo dục và tạo điều kiện để học sinh phát triển tư duy quốc tế.

Khi hoàn thiện, học sinh tại King's HCMC sẽ được học tập trong môi trường cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu. Tuy nhiên, cốt lõi của một nền giáo dục King's không chỉ nằm ở đó. Điều quan trọng hơn là con người và cộng đồng, những yếu tố tạo nên môi trường nơi học sinh có thể phát triển và đạt được thành công lâu dài, bền vững.

* Đội ngũ King's sẽ làm gì để đảm bảo học sinh tại TP.HCM được trải nghiệm đúng tinh thần giáo dục King's nguyên bản?

- Tại King's, chúng tôi cam kết chia sẻ toàn bộ những kinh nghiệm và chuẩn mực giáo dục đã được xây dựng trong gần 200 năm qua. Đội ngũ từ King's College School, Wimbledon trực tiếp tham gia vào các hoạt động như tuyển dụng nhân sự, đào tạo giáo viên, giám sát học thuật và đảm bảo chất lượng, nhằm duy trì cùng một tiêu chuẩn và hệ giá trị tại mọi trường King's trên toàn cầu.

Nhà trường cũng triển khai các đợt đánh giá chất lượng định kỳ thông qua dự giờ, trao đổi với giáo viên và học sinh, cùng quá trình theo dõi học thuật liên tục. Đồng thời, học sinh nhận được sự hỗ trợ xuyên suốt trong mọi khía cạnh của đời sống học đường, từ định hướng vào đại học đến công tác bảo vệ, chăm sóc toàn diện sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc.

Học sinh tại King's Wimbledon

* Việc trở thành một phần của mạng lưới King's toàn cầu sẽ mở ra những cơ hội gì cho học sinh Việt Nam?



- Gia nhập hệ thống King's toàn cầu, học sinh và giáo viên tại TP.HCM thực sự trở thành một phần của cộng đồng giáo dục quốc tế đang ngày càng mở rộng từ châu Á, Trung Đông đến Châu Âu.

Với đội ngũ giáo viên, King's triển khai nền tảng trực tuyến đào tạo nội bộ với các chương trình phát triển chuyên môn được áp dụng trực tiếp từ Wimbledon, đảm bảo tiêu chuẩn giảng dạy nhất quán trên toàn hệ thống.

Thông qua King's College Wimbledon TP.HCM, học sinh Việt Nam sẽ trở thành một phần của cộng đồng giáo dục quốc tế thực sự, kết nối với đại gia đình King's trên toàn thế giới.

Về King's College Wimbledon TP.HCM

King's College Wimbledon TP.HCM dự kiến khai giảng niên khóa đầu tiên vào tháng 8.2027, cung cấp lộ trình giáo dục Anh quốc toàn diện dành cho học sinh từ 2 đến 18 tuổi, trong đó học sinh bậc phổ thông theo lộ trình IGCSE và A-Level. Song song với việc công bố thành lập trường, King's HCMC cũng đã đưa vào hoạt động School Gallery tại 179 Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh, TP.HCM, nhằm mang đến cho phụ huynh và học sinh cơ hội tìm hiểu sâu hơn về triết lý giáo dục, mô hình đào tạo và khuôn viên tương lai của nhà trường.

Truy cập website để tìm hiểu thêm thông tin về trường King's College Wimbledon TP.HCM: https://kingshcmc.edu.vn/

* Top 5 trường tư thục tốt nhất thế giới theo Bảng xếp hạng HSBC Hurun Education Global High Schools 2025