Học sinh Việt Nam giành 10 huy chương Olympic thiên văn quốc tế

Chiều 4.10, UBND TP.Hà Nội tổ chức lễ bế mạc và trao giải tại kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) năm 2026.

IOAA là kỳ thi Olympic quốc tế dành cho học sinh THPT trong lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn, với yêu cầu cao về kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Các nội dung thi cá nhân gồm: lý thuyết, phân tích dữ liệu, quan sát qua kính thiên văn và quan sát trong nhà chiếu hình.

Các phần thi đòi hỏi thí sinh kết hợp kiến thức lý thuyết, năng lực xử lý dữ liệu, kỹ năng quan sát và vận dụng kiến thức thiên văn trong các tình huống thực tiễn.



Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam có 2 đội dự thi, gồm đội Việt Nam 1 (đội chính thức) và đội Việt Nam 2 (đội khách), với tổng cộng 10 học sinh. Kết quả, tất cả 10 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương, trong đó có 6 huy chương vàng và 4 huy chương bạc.

Ban tổ chức trao huy chương vàng cho các thí sinh ẢNH: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thu Hà, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cho rằng: "Việc có mặt tại IOAA là một dấu mốc đáng tự hào; những trải nghiệm trong từng bài thi, những điều học được từ bạn bè và những giới hạn bản thân đã vượt qua đều có giá trị đối với chặng đường phía trước. Mong các em giữ vững niềm tin, tiếp tục học hỏi và bền bỉ theo đuổi con đường khoa học".

Kỳ thi IOAA năm 2026 do UBND TP.Hà Nội chỉ đạo, phối hợp với Bộ GD-ĐT, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hội đồng IOAA quốc tế và các đơn vị liên quan tổ chức. Sở GD-ĐT Hà Nội là cơ quan chủ trì; ĐH Phenikaa là địa điểm chính tổ chức các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi.

Kỳ thi diễn ra từ ngày 26.9 - 4.10, quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 67 đội (65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam) và 320 thí sinh tranh tài. Đây là kỳ IOAA có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Chung cuộc, về kết quả các phần thi cá nhân, ban tổ chức kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế năm 2026 trao 51 huy chương vàng, 48 huy chương bạc, 60 huy chương đồng và 22 giải khuyến khích.

Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng đặc biệt, gồm: 1 thí sinh có tổng điểm cao nhất; 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi lý thuyết; 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi thực hành; 1 nhóm 7 thí sinh chiến thắng cuộc thi đồng đội và 5 đội chiến thắng cuộc thi Poster.



