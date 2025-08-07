Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Học sinh Việt Nam vô địch tại Đấu trường toán học châu Á

Tuệ Nguyễn
07/08/2025 10:59 GMT+7

100% học sinh Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế Đấu trường toán học châu Á 2025 tại Nhật Bản đều đoạt giải, trong đó có 1 giải vô địch, 10 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế AIMO 2025 tại Nhật Bản có 22 học sinh, là những gương mặt xuất sắc nhất đã vượt qua các vòng thi trong nước.

Kết quả, các em đã hoàn thành xuất sắc bài thi với 100% thành viên đều đoạt giải, trong đó có 1 giải vô địch, 10 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đây được đánh giá là thành tích chưa từng có của đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi AIMO.

Trong đó, Phan Thành Huy, học sinh lớp 12 chuyên toán, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc giành giải vô địch.

Học sinh Việt Nam vô địch tại 'Đấu trường toán học châu Á'- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế AIMO 2025 tại Nhật Bản

ẢNH: B.T.C

Chia sẻ tại chương trình chào mừng và vinh danh đội tuyển Việt Nam dự chung kết quốc tế Đấu trường toán học châu Á 2025 do Báo Tiền Phong tổ chức, Phan Thành Huy cho biết em bước vào kỳ thi AIMO 2025 với tâm thế khá thoải mái bởi đã từng tham gia nhiều sân chơi toán học. 

Tuy nhiên, khác biệt lớn nhất lần này là việc đại diện cho học sinh Việt Nam khiến em có chút áp lực, nhưng cũng nhận thấy rõ trách nhiệm cũng như quyết tâm nhiều hơn.

Học sinh Việt Nam vô địch tại 'Đấu trường toán học châu Á'- Ảnh 2.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phòng chúc mừng Phan Thành Huy, giải vô địch

ẢNH: B.T.C

AIMO 2025 diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5.8 với sự tham gia của hơn 3.100 thí sinh đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kỳ thi do Báo Hoa Học Trò (trực thuộc Báo Tiền Phong) phối hợp với Công ty cổ phần Tiền Phong tổ chức với 2 vòng thi trong nước để chọn học sinh dự thi quốc tế. 

Vòng chung kết quốc gia cuộc thi AIMO năm 2025 diễn ra tại Hà Nội ngày 6.7 với sự tham gia của hơn 600 học sinh, từ đó chọn ra 22 học sinh xuất sắc nhất dự thi quốc tế. 

Việt Nam tham gia AIMO từ năm 2019 và đã giành được hơn 200 huy chương quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

Giải vô địch CUỘC THI TOÁN HỌC AIMO học sinh Việt Nam vô địch
