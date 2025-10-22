Học sinh Vinschool xuất sắc giành cú đúp 2 huy chương vàng WICO 2025 và WYIIA 2025

3 Vinsers gồm: Phạm Minh Dương, Bùi Khâu Quang Hưng và Vương Minh Tuấn

WICO là cuộc thi khoa học quốc tế uy tín được tổ chức thường niên tại Seoul, Hàn Quốc dành cho đối tượng học sinh trung học trên toàn thế giới. WYIIA là Giải thưởng quốc tế về sáng chế và đổi mới được Hiệp hội khoa học Trẻ Indonesia tổ chức thường niên cho thanh thiếu niên toàn thế giới. Cả hai đều được đánh giá là sân chơi khoa học uy tín với mục đích thúc đẩy khả năng nghiên cứu, sáng tạo, phát triển các ý tưởng đổi mới có tính ứng dụng thực tiễn.

Nổi bật nhất phải kể đến cú đúp 2 huy chương vàng WICO và WYIIA 2025 đến từ Vinschool Time City gồm: Bùi Khâu Quang Hưng, Phạm Minh Dương và Vương Minh Tuấn. Đến với sân chơi khoa học quốc tế, nhóm học sinh mang đến đề tài "Nghiên cứu hiệu quả của Betulinic acid từ cây Nhân trần (Adenosma caeruleum R. Br.) hỗ trợ hoạt hóa lại insulin bất hoạt trên mô hình in vitro và in vivo".

Theo chia sẻ lý do nhóm chọn đề tài có vẻ khó nhằn này là do nghiên cứu thực trạng hiện nay bệnh tiểu đường là một bệnh phổ biến. Tuy nhiên, các loại thuốc điều trị bệnh này đều có nguồn gốc hóa học, gây tác dụng phụ và ô nhiễm môi trường. Vì vậy, các em muốn nghiên cứu tìm kiếm các hoạt chất có khả năng ứng dụng để điều chế các chế phẩm sinh học an toàn có thể vừa hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường vừa bảo vệ môi trường. Và Betulinic acid là hoạt chất được lựa chọn. Betulinic acid là một hoạt chất tự nhiên có trong cây nhân trần có khả năng hỗ trợ tái hoạt hóa insulin bất hoạt, góp phần tăng khả năng sử dụng glucose của tế bào. Điều này, mang đến triển vọng tạo ra các chế phẩm sinh học hỗ trợ điều trị tiểu đường thay thế thuốc hóa học.

Với sự chuẩn bị hoàn hảo, các em đã nhận được thành quả ngọt ngào và xứng đáng là 2 tấm huy chương vàng WICO 2025 và WYIIA 2025. Thành quả này không chỉ là kết quả cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ, là minh chứng cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của Vinsers nói riêng và học sinh Việt nói chung trên bản đồ khoa học thế giới.