Học sinh vô tư bơi lội ở mỏ đá ‘tử thần’ Hóa An

Từng xảy ra nhiều vụ đuối nước và tai nạn chết người, mỏ đá Hóa An, phường Biên Hòa, TP.Đồng Nai vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.