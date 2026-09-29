Học thêm IELTS và những khoản chi khó nhìn thấy

Tuy nhiên, khi những năng lực tương đồng được dạy tách rời ở nhiều nơi, gia đình có thể đầu tư nhiều lần mà học sinh vẫn chưa khắc phục đúng điểm yếu. Chi phí khi ấy không chỉ nằm trên hóa đơn, mà còn được tính bằng thời gian, áp lực và những trải nghiệm phải thu hẹp.

Khi lịch học được lấp đầy bởi nhiều nỗi lo

Dạy thêm, học thêm đang là bài toán khiến nhiều gia đình cân nhắc. Với phụ huynh định hướng đại học quốc tế cho con, khó khăn không chỉ nằm ở quyết định có nên đăng ký thêm lớp. Trước hết, họ phải xác định chương trình chính khóa đã chuẩn bị cho học sinh đến đâu và phần nào thực sự cần bổ sung.

IELTS và việc học đại học bằng tiếng Anh phục vụ hai mục tiêu khác nhau, nhưng cùng dựa trên những kỹ năng như đọc hiểu, phân tích thông tin, viết và trình bày quan điểm. Nếu các kỹ năng này được dạy lại trong nhiều khóa học riêng biệt, học sinh có thể học nhiều hơn nhưng chưa chắc học đúng phần mình còn yếu.

Học sinh Sedbergh Vietnam phát triển năng lực tiếng Anh học thuật thông qua hoạt động trong và ngoài chương trình học

Theo thầy Shaun Mulholland, Giám đốc Học vụ Khối Trung học Quốc tế tại Sedbergh Vietnam, IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh học thuật, phản ánh trình độ ngôn ngữ tại thời điểm dự thi. Khi bước vào đại học, sinh viên phải vận dụng nền tảng ấy trong những nhiệm vụ dài và phức tạp hơn, từ nghiên cứu, đối chiếu tài liệu và trích dẫn đến thuyết trình, phản hồi câu hỏi và tự tổ chức việc học.



Khi chương trình chính khóa cùng lúc chuẩn bị cho IELTS và năng lực học thuật

Từ bài toán trên, Sedbergh Vietnam lựa chọn đưa việc chuẩn bị tiếng Anh học thuật vào trong chương trình chính khóa.

Đầu năm học này, chương trình English for Academic Purposes (EAP) thuộc lộ trình Song ngữ STARS nhận NEAS Quality Endorsement. Sedbergh Vietnam qua đó trở thành trường phổ thông đầu tiên tại Việt Nam có chương trình EAP do nhà trường tự xây dựng và triển khai nhận sự công nhận này.

Sedbergh Vietnam trở thành trường phổ thông đầu tiên tại Việt Nam đạt NEAS cho chương trình tiếng Anh học thuật do chính Nhà trường xây dựng

EAP được giảng dạy cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. Các kỹ năng cần thiết cho IELTS được tích hợp vào chuẩn đầu ra chung, đồng thời phát triển cùng khả năng học tập bằng tiếng Anh. Học sinh rèn bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và từng bước làm quen với việc tìm kiếm tài liệu, chọn lọc thông tin, nghiên cứu, trích dẫn và trình bày quan điểm.



Chuẩn đầu ra của EAP được tham chiếu theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ (CEFR). Khung tham chiếu này giúp xác định trình độ hiện tại và bước tiến tiếp theo của từng học sinh. Thay vì tất cả cùng theo đuổi một mức điểm, các em được xếp vào cấp độ phù hợp với năng lực thực tế và được theo dõi trong suốt quá trình học.

Với phụ huynh, hệ thống trên giúp trả lời những câu hỏi cụ thể: con đang ở đâu, đã tiến bộ ở kỹ năng nào và phần nào còn cần củng cố. Khi nền tảng đã được xây dựng trong chương trình chính khóa, việc chuẩn bị IELTS có thể tập trung vào cấu trúc đề, cách phân bổ thời gian và mục tiêu điểm số của từng học sinh, thay vì phải dạy lại từ đầu.

NEAS Quality Endorsement không phải cam kết rằng mọi học sinh sẽ đạt cùng một mức điểm IELTS. Sự công nhận dành cho chương trình EAP và hệ thống bảo đảm chất lượng của chương trình, không phải kết quả riêng của từng học sinh.

Khi học thêm không còn là lựa chọn mặc định

Mỗi học sinh có trình độ ban đầu, mục tiêu điểm số và thời điểm dự thi khác nhau. Vì vậy, nhu cầu luyện đề hoặc hỗ trợ riêng ở một kỹ năng vẫn có thể phát sinh. Điều cần thay đổi không phải là loại bỏ hoàn toàn việc học thêm, mà là xác định đúng nhu cầu trước khi đăng ký thêm lớp.

Nếu học sinh đã có nền tảng nhưng chưa quen đề thi, phần bổ trợ có thể tập trung vào kỹ thuật và thời gian làm bài. Nếu kỹ năng đọc hoặc viết còn hạn chế, việc hỗ trợ có thể đi thẳng vào điểm yếu ấy. Các em không phải lặp lại toàn bộ quá trình xây dựng nền tảng chỉ để cải thiện một phần cụ thể.

Tại Sedbergh Vietnam, việc xếp lớp và theo dõi tiến bộ trong EAP giúp nhà trường, học sinh và phụ huynh cùng nhìn rõ quá trình này. Mục tiêu là để các năng lực cốt lõi được hình thành ngay trong chương trình chính khóa, còn hỗ trợ bên ngoài, nếu có, chỉ tập trung vào nhu cầu riêng.

Giáo viên theo dõi tiến bộ và hỗ trợ học sinh theo nhu cầu riêng trong chương trình EAP

Đây cũng là giá trị Sedbergh Vietnam đặt vào lộ trình Song ngữ STARS. Tiếng Anh không dừng ở một môn học hoặc công cụ vượt qua kỳ thi, mà trở thành phương tiện để học sinh tiếp cận kiến thức, diễn đạt tư duy và chuẩn bị cho những lựa chọn sau phổ thông.



Khi cân nhắc một chương trình từ lớp 9 đến lớp 12, học phí vì thế chưa phải con số duy nhất. Phụ huynh còn cần xem xét những gì con được chuẩn bị tại trường, những nội dung phải tìm kiếm bên ngoài và thời gian dành cho các lớp bổ trợ.

Một chương trình chính khóa có giá trị cần hạn chế việc học sinh phải học lại ở bên ngoài những kỹ năng nền tảng đáng lẽ đã được trang bị tại trường. Vấn đề không phải học thêm, mà là học thêm khi chưa biết học sinh thực sự còn thiếu gì.