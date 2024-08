Học theo YouTube, cậu bé gốc Việt giành giải nhất ukulele cuộc thi quốc tế

Nguyễn Lee Hiếu, thí sinh Úc gốc Việt, 8 tuổi, vừa giành giải nhất bảng thi Guitar - Ukulele lứa tuổi tiểu học, tại chung kết Liên hoan âm nhạc quốc tế Hồng Kông - Hồng Kông International Music Festival 2024.

Tại đây, Nguyễn Lee Hiếu biểu diễn While my guitar gently weeps - một ca khúc nổi tiếng của ban nhạc The Beatles. Lời bài hát có câu: "Tôi nhìn tất cả các bạn, nhìn tình yêu ngủ yên lành, trong khi cây guitar của tôi nhẹ nhàng khóc".



Nguyễn Lee Hiếu tại liên hoan ẢNH: NVCC

Lee Hiếu cho biết luôn có cảm giác đặc biệt khi nghe và biểu diễn ca khúc này, vì luôn mong ước mọi người trên thế giới yêu thương, quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Lời bài hát cũng chính là câu chuyện của người chơi guitar - nhạc cụ mà Hiếu yêu thích (Ukulele là một loại đàn guitar nhỏ).

Giai điệu ngọt ngào cộng với cảm xúc dâng trào khi biểu diễn đã giúp Lee Hiếu nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ ban giám khảo cùng khán giả. Nhờ đó, ban giám khảo đánh giá thí sinh này nổi bật trong khoảng 4.000 thí sinh dự thi năm nay.

Sau khi giành vị trí đầu bảng thi Guitar - Ukulele lứa tuổi tiểu học, Nguyễn Lee Hiếu cũng vượt qua vòng phỏng vấn, được lựa chọn biểu diễn trong đêm bế mạc trao giải Liên hoan Âm nhạc quốc tế Hồng Kông ngày 20.8. Cuộc thi có 60 người đoạt giải nhất nhưng chỉ có 28 người được chọn biểu diễn trong lễ bế mạc này.

Đoàn Việt Nam tại liên hoan ẢNH: NVCC

Chủ tịch liên hoan này, nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà, nhận xét: "Nguyễn Lee Hiếu là một cậu bé vô cùng tài năng. Nổi bật trước nhiều thí sinh, Lee Hiếu là niềm tự hào của đoàn Việt Nam. Chúng tôi mong rằng thành quả này sẽ tiếp bước để em nuôi dưỡng đam mê và có thêm nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trên con đường âm nhạc của mình".

Nguyễn Lee Hiếu bắt đầu học đàn Ukulele từ năm 5 tuổi, tới nay đã được hơn 3 năm. Bắt đầu học đàn Ukulele ở trường cùng một giáo viên dạy nhạc, nhưng hiện giờ Lee Hiếu tự học đàn theo YouTube.

Lee Hiếu đang theo học một trường quốc tế tại TP.HCM. Lee Hiếu được bố mẹ khuyến khích phát triển sở thích chơi đàn, từng đoạt một số giải thưởng Ukulele tại Mỹ, Maylaysia…