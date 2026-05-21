Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Chọn nghề - Chọn trường

Học tiếng Anh để biết hay để sử dụng?

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
21/05/2026 11:00 GMT+7

Trong bối cảnh hội nhập, ngày càng nhiều phụ huynh quan tâm đến hiệu quả thực sự của việc học tiếng Anh ở bậc tiểu học. Câu hỏi được đặt ra không chỉ là 'học để biết' mà còn là 'học để sử dụng'.

Học tiếng Anh để biết hay để sử dụng? - Ảnh 1.

Thực tế cho thấy, nhiều học sinh có thể đạt điểm cao trong các bài kiểm tra nhưng chưa tự tin khi giao tiếp hoặc vận dụng tiếng Anh trong học tập. Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng ứng dụng và phát triển năng lực.

Tại một số trường tiểu học theo định hướng song ngữ, tiếng Anh được triển khai dựa trên khung tham chiếu CEFR, kết hợp với các hoạt động học tập, giao tiếp và trải nghiệm thực tế. Nhờ đó, học sinh hình thành phản xạ ngôn ngữ tự nhiên và tư duy học thuật ngay từ những năm đầu đời.

Chẳng hạn, tại Trường tiểu học Việt Âu (VAUIS), học sinh tham gia các sân chơi như Internet Olympiads of English (IOE), Asian Science and Mathematics Olympiads (ASMO) và các kỳ thi Cambridge English Qualifications. Nhiều em đạt thành tích nổi bật như chứng chỉ Cambridge với điểm tối đa hay B1 Preliminary (PET) với kết quả ấn tượng.

Theo đại diện nhà trường, mục tiêu của việc học tiếng Anh không dừng ở điểm số mà hướng đến khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách tự tin, hiệu quả và bền vững.

Đó cũng là nền tảng quan trọng để học sinh từng bước hội nhập và phát triển trong môi trường toàn cầu.

Khám phá thêm chủ đề

học tiếng Anh Trường Tiểu học Việt Âu VAUIS
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận