Học tiếng Anh để biết hay để sử dụng?

Thực tế cho thấy, nhiều học sinh có thể đạt điểm cao trong các bài kiểm tra nhưng chưa tự tin khi giao tiếp hoặc vận dụng tiếng Anh trong học tập. Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng ứng dụng và phát triển năng lực.

Tại một số trường tiểu học theo định hướng song ngữ, tiếng Anh được triển khai dựa trên khung tham chiếu CEFR, kết hợp với các hoạt động học tập, giao tiếp và trải nghiệm thực tế. Nhờ đó, học sinh hình thành phản xạ ngôn ngữ tự nhiên và tư duy học thuật ngay từ những năm đầu đời.

Chẳng hạn, tại Trường tiểu học Việt Âu (VAUIS), học sinh tham gia các sân chơi như Internet Olympiads of English (IOE), Asian Science and Mathematics Olympiads (ASMO) và các kỳ thi Cambridge English Qualifications. Nhiều em đạt thành tích nổi bật như chứng chỉ Cambridge với điểm tối đa hay B1 Preliminary (PET) với kết quả ấn tượng.

Theo đại diện nhà trường, mục tiêu của việc học tiếng Anh không dừng ở điểm số mà hướng đến khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách tự tin, hiệu quả và bền vững.

Đó cũng là nền tảng quan trọng để học sinh từng bước hội nhập và phát triển trong môi trường toàn cầu.