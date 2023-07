Học trò của Thanh Bùi nhận học bổng tại các trường nghệ thuật danh giá thế giới

Hai học viên tiêu biểu theo học tại Học viện Âm nhạc và Trình diễn Nghệ thuật Soul (SMPAA) của Thanh Bùi là Nguyễn Trọng Nhân (bộ môn trống) và Lê Hoàng Đăng Duy (piano) đã đạt được học bổng danh giá từ 4 học viện nghệ thuật và âm nhạc được xếp hạng tốt nhất thế giới là Idyllwild Arts Academy, Interlochen Arts Academy, Walnut Hill School for the Arts, Colburn Music Academy.

Nghệ sĩ Thanh Bùi (thứ 2, từ trái sang) chúc mừng thành tích của hai học trò cưng: Trọng Nhân, Đăng Duy S.a

Cụ thể, Trọng Nhân nhận học bổng chuyên ngành Nhạc cụ jazz tại hai trường thuộc top 10 trường trung học nội trú nghệ thuật thế giới là Idyllwild Arts Academy, Interlochen Arts Academy. Trọng Nhân là quán quân Vietnam's Got Talent 2016 và được Thanh Bùi bảo trợ, học tại Học viện Âm nhạc và Trình diễn Nghệ thuật Soul. Thanh Bùi cho biết Trọng Nhân là học viên xuất sắc, đang phát triển thành một nghệ sĩ đa năng khi em có thể chơi trống, đồng thời hát, chơi guitar điện và biểu diễn vũ đạo rất thành thục. Nhân liên tiếp nhận học bổng thường niên từ Quỹ học bổng Trịnh Công Sơn, do gia đình cố nhạc sĩ và Thanh Bùi sáng lập từ 2017.

Sau gần 7 năm chăm chỉ học tập, Trọng Nhân đã chinh phục nhiều cuộc thi tài năng về âm nhạc như vào Top 3 bảng Young Person Intermediate Advance cuộc thi Asia Pacific Drummer Competition 2021; Top 2 chung kết bảng Junior cuộc thi Drum Off Global 2019...

Trọng Nhân

Trong khi đó, Lê Hoàng Đăng Duy lập kỳ tích khi nhận được học bổng từ 4 trường nghệ thuật và âm nhạc hàng đầu tại Mỹ: Idyllwild Arts Academy, Interlochen Arts Academy, Walnut Hill School for the Arts, Colburn Music Academy.

Đăng Duy

Tài năng piano của Đăng Duy được phát hiện, vun bồi và phát triển tại Học viện Âm nhạc và Trình diễn Nghệ thuật Soul từ 2017 – sau cuộc thi Thần đồng Âm nhạc Wonderkids dành cho các tài năng nhí dòng nhạc cổ điển. Được định hướng và phát triển phù hợp, Đăng Duy đã đạt những thành tích: Học bổng toàn phần trong chương trình Curtis Mentor Network Summer Session II của Curtis Institute of Music (tháng 8.2021); Giải nhì Bảng A - Bach/Scarlatti cuộc thi Champion's Keyboard International Piano Competition (tháng 7./2021)...

Trước Trọng Nhân và Đăng Duy, tại Việt Nam có An Trần (con gái của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn) cũng từng nhận học bổng ở Học viện nội trú nghệ thuật Idyllwild. Hiện tại, An Trần đang theo học tiếp ở ngôi trường đào tạo âm nhạc đương đại lớn Berklee College of Music, Mỹ.

Theo nghệ sĩ Thanh Bùi, nhà sáng lập Học viện Âm nhạc và Trình diễn Nghệ thuật Soul, danh mục trường mà hai trò cưng được nhận học bổng đều là những trường trung học nội trú nghệ thuật và âm nhạc hàng đầu (thuộc top 10) cho nghệ sĩ trẻ tài năng tại Mỹ, nơi học viên có thể sống và đắm mình trong loại hình nghệ thuật mà mình đã chọn. "Các em không chỉ được học với những nghệ sĩ giáo sư danh tiếng, mà còn được ở trong cộng đồng cùng những nghệ sĩ trẻ tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới, những người có chung niềm đam mê nghệ thuật. Danh mục những ngôi trường này cũng sẽ truyền cảm hứng và trở thành cầu nối cho các tài năng trẻ Việt Nam, bởi đó là chiếc nôi của các nghệ sĩ hàng đầu, được xướng tên giải Grammy như Norah Jones, Josh Groban, nghệ sĩ violin Regina Carter, MacArthur Genius…", Thanh Bùi cho biết.