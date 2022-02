Học trò Xuân Lan lên tiếng về mối quan hệ với diễn viên Quỳnh Lương

Cộng đồng mạng một phen “dậy sóng” khi diễn viên Quỳnh Lương công khai trạng thái độc thân. Người đẹp còn “úp mở” chuyện bị bạn trai ngoại tình, đối xử tệ bạc. Đáng chú ý, người mẫu Minh Kha bất ngờ trở thành cái tên bị dân mạng "réo gọi" dù bài viết không hề nhắc đích danh.

Nhiều tài khoản đã “đào” lại loạt ảnh thân mật giữa học trò Xuân Lan và nữ chính MV Tự tâm, đưa ra nhiều lời đồn đoán về mối quan hệ của họ. Kéo theo đó là những chỉ trích cũng như bình luận tiêu cực dành cho thí sinh The Next Gentleman.

Trước làn sóng cực đoan từ một bộ phận dân mạng, Quỳnh Lương đã nhanh chóng đăng đàn giải thích. Cô khẳng định không quen “người trong showbiz” và “không mong tên mình bị gắn với bất kỳ câu chuyện yêu đương chẳng có thật nào”.

Về phía Minh Kha, anh cũng bày tỏ bất ngờ khi bị vướng vào ồn ào không đáng có. Chia sẻ với Thanh Niên, học trò Xuân Lan khẳng định mọi lời đồn đoán liên quan việc anh “cắm sừng” Quỳnh Lương là sai sự thật.





“Những ngày qua, rất nhiều bạn bè gửi thông tin về việc đồn đoán sai lệch mối quan hệ giữa tôi và Quỳnh Lương. Hiện tại tôi đang tập trung thời gian rèn luyện cho cuộc thi The Next Gentleman nên cố gắng không xem những bình luận tiêu cực để tránh ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu. Tuy vậy, tôi mong mọi người nên tìm hiểu kỹ sự việc trước khi nhận định một điều gì để ảnh hưởng đến Quỳnh Lương cũng như bản thân tôi”, nam người mẫu nói.

Đồng thời, Minh Kha cũng xác nhận anh và Quỳnh Lương từng có mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, hiện tại hai người đã dừng lại vì cảm thấy không phù hợp. Sở dĩ nam người mẫu bị cuốn vào vụ ồn ào là do thời điểm cả hai từng hẹn hò quá gần với sự việc.

Người mẫu Minh Kha nói: “Thật ra tôi và Quỳnh có thời gian tìm hiểu nhau từ 2018 và do khoảng cách, công việc nên chúng tôi quyết định giữ mối quan hệ bạn bè. Và lý do Quỳnh gọi tôi là "anh người yêu" vì trước đó chúng tôi từng là người yêu, sau đó lại làm anh em nên từ đó danh xưng "anh người yêu" xuất hiện cho tới hiện tại. Thêm nữa, hình ảnh Quỳnh chia sẻ về tôi trên trang cá nhân quá gần với sự việc Quỳnh viết trạng thái thông báo độc thân do có người thứ ba xen vào nên mới khiến cho khán giả hiểu lầm như vậy. Chính vì sự yêu mến và quan tâm Quỳnh nên nhiều người nhận định hơi vội vàng…”. Đồng thời, nam thí sinh cũng mong khép lại ồn ào để tập trung vào cuộc thi.