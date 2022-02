Xuân Lan cắt phăng mái tóc của 'trò cưng'

Vũ Linh là “gà chiến” của đội Xuân Lan trong cuộc thi The Next Gentleman (Quý ông hoàn mỹ) khi anh "vượt mặt” người thầy của mình là Lương Gia Huy để bước vào vòng trong. Là người mẫu và hiện nay là một tiếp viên hàng không, Vũ Linh có lợi thế về ngoại hình và gương mặt sáng. Tuy nhiên, nam thí sinh có nhiều điều cần khắc phục để hoàn thiện bản thân trước cuộc chiến tại The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2021.

Nói về thí sinh của đội mình, Xuân Lan cho biết: “Vũ Linh là chàng trai chiếm nhiều cảm tình của mọi người. Từng đi thi siêu mẫu quốc tế Mister Universe Tourism 2017 tại Philippines nên em sẽ có nhiều lợi thế khi tham gia cuộc thi này. Tuy nhiên, điểm yếu của Linh là một người hiền lành nên sẽ cố gắng rèn luyện nhiều hơn để trở thành một quý ông hoàn mỹ”.





Cũng chính vì thế, trong tập đầu tiên, Xuân Lan đã yêu cầu Vũ Linh cắt tóc sát đầu để thay đổi hình ảnh. Từ một chàng thư sinh trở thành quý ông mạnh mẽ và gai góc, đó là lý do để nữ siêu mẫu mang đến cho khán giả cái nhìn khác hơn của các thí sinh sau khi về đội của mình.

Với ngoại hình mới lạ, Vũ Linh cùng các thành viên còn lại trong đội Xuân Lan là Hải Anh, Hữu Thanh Tùng, Minh Kha, Hồng Khánh, Quang Thuận khiến khán giả thích thú khi từ những quý ông lịch lãm thành các chàng trai "nổi loạn", cá tính trong những shoot ảnh khoe thể hình nóng bỏng.