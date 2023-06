Học viện âm nhạc Auftdart - bệ phóng cho các tài năng vươn tầm thế giới

Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Auftdart (AAMPA) được thành lập vào năm (2013), là một học viện âm nhạc tại TP.HCM, chuyên đào tạo các lĩnh vực liên quan đến âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn như chơi nhạc cụ, hát, tọa lạc tại GF-01B, Topaz 1 - Saigon Pearl 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Các khóa học tại Auftdart được đa dạng hóa với chương trình cho mọi lứa tuổi và trình độ, từ người mới bắt đầu đến chuyên nghiệp, bao gồm các thể loại âm nhạc khác nhau, từ cổ điển đến hiện đại.

Lấy phương châm: Thầy giỏi và trò giỏi, môi trường chuyên nghiệp. Với 100% giáo viên nước ngoài tốt nghiệp tại các nhạc viện lớn trên thế giới và 100% giảng viên Việt Nam từng tu nghiệp nước ngoài, Auftdart đã tạo ra bệ phóng thật sự cho các tài năng âm nhạc nhận học bổng vào các trường âm nhạc và nghệ thuật hàng đầu thế giới. Ngoài ra, học viện còn sở hữu cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng với chuỗi phòng tập rộng rãi, các nhạc cụ hiện đại và hệ thống âm thanh chuyên nghiệp.

Founder & CEO Auftdart Academy of Music and Performing Arts Nguồn: Auftdart Academy

Không chỉ là nơi học tập âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, Auftdart còn là nơi tạo ra một cộng đồng sáng tạo và đam mê nghệ thuật, nơi mà các tài năng âm nhạc có thể giao lưu, hợp tác và tạo ra những tác phẩm tuyệt vời. Hiện là đối tác chiến lược của các tổ chức hàng đầu thế giới như: Carnegie Hall, ABRSM... Auftdart có đủ điều kiện để học viên tham gia vào nhiều hoạt động âm nhạc, biểu diễn, lễ hội, cuộc thi và hội thảo... Đây là cơ hội cho học viên thể hiện tài năng và tương tác với các nghệ sĩ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, không chỉ giúp học viên rèn luyện kỹ năng biểu diễn mà còn mở rộng tầm nhìn và truyền cảm hứng cho sự phát triển cá nhân.



Một ví dụ điển hình cho sự phát triển của Auftdart là cô bé Nguyễn Hoàng Minh Hương (14 tuổi - TP.HCM) - một cô bé tài năng, đáng yêu đang theo học piano và Cello tại học viện. Minh Hương bắt đầu hành trình âm nhạc từ khi 6 tuổi, đã nhanh chóng ghi dấu với việc đạt chứng chỉ Grade 8 của ABRSM với điểm số cao nhất. Thành công này đã đem lại cơ hội biểu diễn tại Global High Scorer's Concert - sự kiện danh giá được tổ chức bởi Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM). Không chỉ dừng lại việc biểu diễn tại TP.HCM, Minh Hương còn thường xuyên thể hiện tình yêu âm nhạc của mình thông qua các buổi diễn từ thiện.

Minh Hương biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng tại buổi Linkup Auftdart SSIS - Nhạc viện TP.HCM 11.12.2022 Nguồn: Auftdart Academy

Là một người tích cực tham gia các cuộc thi quốc tế, cô bé đã trở thành một trong những thí sinh xuất sắc tại cuộc thi Piano quốc tế Putra ở Malaysia. Không chỉ có niềm đam mê với piano, Minh Hương còn toả sáng với vai trò là một nghệ sĩ đa năng khi hoàn thành Cello Grade 5 và nhạc lý Grade (7).



Mới đây, Minh Hương đã đạt được học bổng của học viện Interlochen tại Mỹ. Năm sau, Minh Hương sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của bản thân với việc du học tại Interlochen Center of the Arts - một trong những học viện giáo dục âm nhạc hàng đầu trên thế giới. Đây từng là nơi theo học của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Minh Hương được xét tuyển trực tiếp bởi Dr.Thomas Lymenstull- Giáo sư tại trường Interlochen.

Ông đã có những lời khen ngợi dành cho cô bé: "Minh Hương là một cô bé tài năng và em có rất nhiều cơ hội tốt để phát triển. Tôi rất muốn được làm việc với em. Tôi hy vọng em có thể đến với Interlochen".

Nhận xét về Minh Hương, Pianist Hoàng Hiền Lam - Trưởng khoa Piano tại học viện Auftdart và là giáo viên hướng dẫn trực tiếp cho Minh Hương tại Auftdart đã chia sẻ: "Tôi rất thán phục sự nghị lực ở em Minh Hương ngay từ khi bắt đầu đến lớp. Ở độ tuổi nhỏ tưởng chừng là quá sức nhưng cô học trò này vẫn luôn giữ vững tinh thần và nghị lực để xuất sắc vượt qua tất cả các bộ môn tại trường quốc tế và các bộ môn tại trường nghệ thuật âm nhạc Auftdart".

Minh Hương biểu diễn tại buổi khai trương cơ sở Auftdart Saigon Pearl

Nguồn: Auftdart Academy

Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn Auftdart không chỉ là nơi để học âm nhạc, nghệ thuật mà còn là một cộng đồng nghệ thuật sôi động và tràn đầy niềm đam mê. Hãy đến với để trải nghiệm một môi trường học khác biệt và đầy cảm hứng, đây là nơi khám phá tiềm năng, thể hiện sự sáng tạo và đạt được ước mơ của bản thân.



