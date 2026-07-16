Học viên Anh ngữ Dynamic Bảo Lộc tỏa sáng với giải Nhì tại Singapore

Speak Up Asia 2026 là cuộc thi hùng biện tiếng Anh quốc tế được tổ chức bởi các đơn vị gồm Hiệp hội Nghệ thuật Singapore (AAS), Apex Education Sdn Bhd, Trường cao đẳng Quản lý & Thể thao Quốc tế (IMSC) và Hội liên hiệp Anh ngữ VN (VNAEC). Vòng quốc tế diễn ra tại NTU Alumni Club, Singapore, quy tụ thí sinh từ nhiều quốc gia châu Á. Ban tổ chức trao ba giải cao nhất; trong đó, đại diện Việt Nam giành giải Nhất và giải Nhì, giải Ba thuộc về thí sinh Trung Quốc. Thục Uyên là một trong hai đại diện Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại cuộc thi.

Thục Uyên (ở giữa) cùng các thí sinh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi

Sinh năm 2017, Thục Uyên gây ấn tượng bởi vóc dáng nhỏ nhắn - được mọi người trìu mến gọi là "hạt tiêu" của cuộc thi - nhưng lại thể hiện phong thái tự tin trên sân khấu. Với chủ đề múa rối nước, em mang theo mô hình chú Tễu để minh họa, giúp ban giám khảo hiểu thêm về nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam.

Thục Uyên theo học tại Dynamic từ tháng 8.2024. Trong quá trình tham gia Speak Up, em được bà Nguyễn Nhật Quy, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Dynamic, cùng đội ngũ giáo viên hướng dẫn phát âm, ngữ điệu, kỹ năng thuyết trình, ngôn ngữ cơ thể và khả năng ứng biến.

Thục Uyên xuất sắc giành giải nhì cuộc thi Speak Up Asia 2026

Chia sẻ sau khi được xướng tên, Thục Uyên cho biết em rất vui và bất ngờ. Mẹ em bày tỏ sự cảm kích trước sự tận tâm của giáo viên Dynamic, đồng thời hy vọng trải nghiệm này sẽ là tiền đề để con theo đuổi những ước mơ lớn hơn.

Đại diện Dynamic chia sẻ: "Tiếng Anh chỉ là điểm khởi đầu. Sự tự tin, bản lĩnh và tư duy toàn cầu mới là đích đến".