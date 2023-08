Học viên cao học 'hiếm có' với 8 bài báo quốc tế trong 1,5 năm

Một trong số 2 chủ nhân của 8 bài báo quốc tế trong 1,5 năm chương trình thạc sĩ phương thức nghiên cứu chính là Lưu Ngọc Quỳnh Khôi (25 tuổi), tân thạc sĩ ngành quản lý xây dựng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Đồng tác giả các bài bài này là PGS-TS Phạm Vũ Hồng Sơn, giảng viên khoa Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM – người trực tiếp hướng dẫn Khôi.

Lưu Ngọc Quỳnh Khôi nhận vòng nguyệt quế tại lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Trường ĐH Bách khoa TP.HCM NVCC

Lưu Ngọc Quỳnh Khôi từng tốt nghiệp loại giỏi chương trình kỹ sư kỹ thuật xây dựng tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, với số điểm 8.58/10 và giấy khen kỹ sư ưu tú.

Ngay khi nhập học vào năm 2021, Lưu Ngọc Quỳnh Khôi quyết định học thạc sĩ theo phương thức nghiên cứu thay vì hướng ứng dụng. Với Khôi, đây chính là bước đệm để anh có thể tiếp cận với đa dạng các phương pháp khoa học, phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu lâu dài về sau. Mối quan tâm của anh liên quan đến đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giải quyết các yếu tố trong quản lý xây dựng.

Sau một thời gian dài tìm kiếm, Quỳnh Khôi tiến hành hướng nghiên cứu chính là sử dụng mô hình thuật toán nấm nhầy trong việc cân bằng tối ưu hóa tiến độ, chi phí và các yếu tố khác trong quản lý xây dựng. Anh đã gặp không ít trở ngại trong việc kết nối giữa thuật toán và bài toán xây dựng cụ thể. Bằng việc chia nội dung nghiên cứu thành 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn của mô hình, Khôi sẽ viết những bài báo khoa học để chứng minh tính ưu việt của đề tài nghiên cứu.

Bằng nỗ lực đáng kể, cùng với người thầy của mình, Khôi đã có tới 8 bài quốc tế thuộc ISI/Scopus từ những nghiên cứu này. Trong đó, 1 bài Q1 đạt IF = 4.996; 1 bài Q2 đạt IF = 3.75; 1 bài Q2 đạt IF = 1.843; 1 bài Q2 đạt IF = 3.83; 1 bài Q3 đạt IF = 1.7; 1 bài Q3 đạt IF = 1.77; 2 bài Q3 đạt IF = 1.83. Trong khi đó, theo quy định, để hoàn thành chương trình thạc sĩ theo hướng nghiên cứu, học viên chỉ cần có tối thiểu 1 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận.

Khôi còn nhận được học bổng Hội Thương gia Đài Loan tại Việt Nam năm học 2022-2023 do Hội Khuyến học thương gia Đài Loan tài trợ với kinh phí lên đến 400 triệu đồng. Để nhận được bổng này, ngoài việc đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch của chương trình đào tạo với tích lũy học tập đạt tối thiểu 7.0, học viên cao học còn phải có sản phẩm nghiên cứu khoa học nổi bật.

"Học bổng là nguồn động lực khích lệ rất lớn, đặc biệt là về mặt tài chính, giúp học viên tập trung thời gian hơn cho việc học và nghiên cứu khoa học để tạo ra công trình có chất lượng", Khôi bày tỏ.

Với những kết quả đã đạt được, Quỳnh Khôi bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ với điểm số 8.6/10, trở thành học viên cao học có thành tích cao nhất của đợt bảo vệ tháng 7 ngành quản lý xây dựng.

Lưu Ngọc Quỳnh Khôi (phải) trong lần báo cáo khoa học quốc tế tại ICSCEA 2023 NVCC

Lưu Ngọc Quỳnh Khôi hiện đang công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM. Về dự định tương lai, Khôi dự định tiếp tục cuộc hành trình theo đuổi chương trình tiến sĩ ngành quản lý xây dựng.

PGS-TS Phạm Vũ Hồng Sơn, giảng viên khoa Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM là người trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn Khôi. PGS Sơn cho biết đây là trường hợp "hiếm có", là người đầu tiên đăng ký chương trình thạc sĩ ngành quản lý xây dựng theo hướng nghiên cứu. Dù rằng mô hình thuật toán vẫn còn những hạn chế về mã giải do quá nhiều dữ liệu được liên kết khiến chương trình chạy khá lâu và một số giả định chưa gần với thực tiễn.

Nhưng ông Sơn cho biết kết quả nghiên cứu của học viên cao học với 8 bài báo quốc tế trong 1,5 năm đã áp dụng thử vào một dự án thực tế tại TP.HCM và cho kết quả rất khả thi. Ứng dụng nghiên cứu này dự kiến được đề xuất đưa vào phần mềm trên điện thoại và máy tính giúp người sử dụng được dễ dàng và trực quan hơn. "Sản phẩm nghiên cứu kỳ vọng sẽ được đăng ký sở hữu trí tuệ và áp dụng vào thực tế", giảng viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM bày tỏ.