Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vô địch cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2026

Tối 16.10, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải vòng chung khảo cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2026 tại Hà Nội. Sau 8 giờ thi đấu trực tiếp với các kịch bản đối kháng kỹ thuật phức tạp, 19 đội tuyển xuất sắc nhất thuộc Bảng A đã hoàn thành các bài toán thực chiến để tranh tài ở 16 hạng mục giải thưởng chính thức. Đội tuyển PTIT.BW đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã xuất sắc giành giải Nhất, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp ngôi vị cao nhất của đấu trường an toàn thông tin sinh viên thuộc về cơ sở đào tạo này.

Các thành viên đội thi đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giữ lại chiếc cúp vô địch an ninh mạng Ảnh: Anh Quân

Với thành tích dẫn đầu, đội vô địch nhận cúp, huy chương, bằng khen, phần thưởng 50 triệu đồng cùng 4 suất học bổng đào tạo và thi chứng chỉ an ninh mạng quốc tế cấp độ 200 do Học viện Công nghệ thông tin iPMAC phối hợp cùng đối tác Offsec tài trợ. Hai giải Nhì, trị giá 20 triệu đồng mỗi giải, lần lượt thuộc về đội HCMACT-UniverSea của Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại TP.HCM và đội idontthinkwehaveaname thuộc Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM). Ba giải Ba được trao cho các đại diện đến từ Trường Đại học Thủy lợi (TLU_Ch4nB0M4yDi), Học viện An ninh nhân dân (MiCayCapDo7) và Học viện Kỹ thuật Mật mã (KMA.IMMORTAL). Ban tổ chức đồng thời trao 10 giải Khuyến khích cho các đội thi đến từ các trường đại học tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Đánh giá về chất lượng chuyên môn tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng, ghi nhận nỗ lực của các đội thi khi phải trải qua thử thách căng thẳng đòi hỏi sự kết hợp toàn diện giữa kiến thức chuyên sâu, kỹ năng thực hành, tư duy nhạy bén và khả năng phối hợp ăn ý. Lãnh đạo Cục An ninh mạng khẳng định mỗi kết quả đạt được hôm nay đều là thành quả xứng đáng từ quá trình học tập, rèn luyện bền bỉ của các thí sinh, cùng sự hướng dẫn tận tâm của các thầy cô giáo và sự đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi từ các cơ sở đào tạo.