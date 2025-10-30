Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Học viên Học viện Chính trị nghiên cứu thực tế thủy điện An Khê - Ka Nak

Nguồn: Thủy điện An Khê - Ka Nak
Nguồn: Thủy điện An Khê - Ka Nak
30/10/2025 14:59 GMT+7

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - lớp Cao cấp Lý luận Chính trị K75.B07 vừa có chuyến nghiên cứu thực tế tại Gia Lai.

Đoàn đã làm việc với Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak và tham dự tọa đàm "Đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển bền vững thủy điện trong giai đoạn hiện nay" tại đây.

Chương trình thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung như: vai trò của thủy điện trong cơ cấu năng lượng quốc gia; ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị vận hành, hướng tới mô hình "nhà máy điện số thông minh"; thách thức trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội…

Theo ông Nguyễn Minh Khứ, Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak, sau 15 năm vận hành, hai thủy điện An Khê và Ka Nak đạt sản lượng bình quân hơn 600 triệu kWh/năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Ngoài sản xuất điện, công ty còn chú trọng phát triển năng lượng xanh, bảo vệ môi trường, an toàn hạ du và đời sống người lao động.

TS Đỗ Văn Quân, Phó viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), khẳng định chuyến nghiên cứu giúp học viên hiểu rõ hơn vai trò của ngành thủy điện trong bảo đảm an ninh năng lượng và việc thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược năng lượng đến năm 2045.

Học viên Học viện Chính trị nghiên cứu thực tế thủy điện An Khê - Ka Nak- Ảnh 1.

TS Đỗ Văn Quân phát biểu tại buổi thảo luận

