Giáo dục

Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến mở rộng tuyển sinh ngành dân sự

Quý Hiên
Quý Hiên
19/01/2026 17:16 GMT+7

Năm 2026 Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến tuyển sinh 12 ngành dân sự, đồng thời tăng khoảng 20% chỉ tiêu tuyển sinh với hệ đào tạo ngành dân sự.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, Đại tá Trần Văn Bình, Phó trưởng Phòng Đào tạo, Học viện Kỹ thuật quân sự, cho biết năm 2026 học viện sẽ đề xuất với Bộ Quốc phòng để được phép tuyển sinh thêm 2 ngành trình độ đại học cho hệ đào tạo dân sự, đồng thời sẽ tăng chỉ tiêu cho hệ đào tạo này.

Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến mở rộng tuyển sinh các ngành dân sự - Ảnh 1.

Một tiết học tại lớp an toàn không gian mạng hệ dân sự của Học viện Kỹ thuật quân sự

ẢNH: HUY THƯƠNG

Đại tá Trần Văn Bình nói: "Năm 2025 Học viện Kỹ thuật quân sự đã được Bộ Quốc phòng cho phép tuyển sinh 600 chỉ tiêu với 10 chuyên ngành đào tạo. Trong số những trường quân đội được phép tuyển sinh hệ dân sự, Học viện Kỹ thuật quân sự là đơn vị có số lượng sinh viên đến nhập học cao nhất. Điểm chuẩn hệ dân sự của học viện cũng rất cao, 9/10 chuyên ngành trên 24 điểm. Qua đó cho thấy, chất lượng tuyển sinh hệ dân sự năm vừa rồi rất tốt. Đây là cơ sở để học viện tiếp tục đề nghị Bộ Quốc phòng cho phép tuyển sinh mở rộng hệ dân sự trong năm tới".

Cũng theo đại tá Trần Văn Bình, học viện dự kiến tuyển sinh thêm 2 chuyên ngành mới cho hệ dân sự: ô tô (thuộc ngành kỹ thuật cơ khí động lực), điện tử y sinh (thuộc ngành kỹ thuật tự động hóa). Học viện cũng đề xuất Bộ Quốc phòng cho phép tăng chỉ tiêu lên 20% so với năm ngoái, tức là khoảng 720 chỉ tiêu với hệ dân sự.

Về tổ hợp tuyển sinh, Học viện Kỹ thuật quân sự vẫn sử dụng tổ hợp A00 (toán, lý, hóa) như là tổ hợp chủ đạo như truyền thống bấy lâu nay. Đồng thời, nhà trường còn sử dụng 2 tổ hợp tuyển sinh mới có những năm gần đây là A01 (toán, lý, tiếng Anh) và A0T (toán, lý, tin học).

Được biết, 10 chuyên ngành Học viện Kỹ thuật quân sự đã tuyển sinh đào tạo đại học hệ dân sự năm 2025 gồm: hệ thống thông tin, trí tuệ nhân tạo, an toàn không gian mạng, điện tử - viễn thông, thiết kế vi mạch và hệ thống nhúng, công nghệ bán dẫn và nano, tự động hóa, kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ chế tạo máy, xây dựng dân dụng và công nghiệp.

