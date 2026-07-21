Học viện Ngoại giao Hàn Quốc bị tấn công mạng, mất nhiều dữ liệu

Phát biểu tại họp báo ngày 21.7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Il nói các phát hiện ban đầu cho thấy vụ rò rỉ dữ liệu có quy mô đáng kể. Tuy nhiên, nhà chức trách hiện hiện chưa xác định được mức độ nghiêm trọng của vụ việc, cũng như loại thông tin cụ thể bị ảnh hưởng, theo Reuters.

Học viện Ngoại giao Hàn Quốc bị tấn công mạng, 6.000 nhà ngoại giao có thể bị lộ thông tin ẢNH: REUTERS

Theo ông Park Il, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy dữ liệu bị rò rỉ đã bị lạm dụng. Ông cũng cho hay chưa có đủ căn cứ kỹ thuật để xác định bên đứng sau vụ tấn công, song chính phủ Hàn Quốc không loại trừ bất kỳ khả năng nào, bao gồm cả các nhóm tin tặc nước ngoài.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các tin tặc chưa rõ danh tính đã lợi dụng một lỗ hổng "zero-day" chưa từng được phát hiện, cùng các điểm yếu trong cấu hình bảo mật, để xâm nhập hệ thống giáo dục trực tuyến của Học viện Ngoại giao Quốc gia.

Theo thông báo, tin tặc đã kiểm soát một máy chủ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 5.2025 và duy trì quyền truy cập đến tháng 2.2026. Vụ việc chỉ bị phát hiện sau khi một cơ quan chính phủ báo cáo hoạt động đáng ngờ, buộc hệ thống liên quan phải bị chặn.

Hệ thống bị xâm nhập lưu trữ các video đào tạo và thông tin phục vụ quản lý khóa học, bao gồm tên người tham gia và ID người dùng. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hiện vẫn khó xác định chính xác dữ liệu nào đã bị rò rỉ.

Theo tờ Dong-A Ilbo dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc, thông tin cá nhân của khoảng 6.000 nhà ngoại giao đương nhiệm, cựu nhà ngoại giao và quan chức được biệt phái từ các bộ khác có thể đã bị ảnh hưởng.

Các cơ quan tình báo Hàn Quốc đang điều tra khả năng một nhóm tin tặc có liên hệ với CHDCND Triều Tiên đã nhắm vào hệ thống này, trong đó có thể bao gồm dữ liệu liên quan các nhà ngoại giao đang làm việc ở nước ngoài.

Ông Park II cho biết Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xác định phạm vi thiệt hại, đồng thời tăng cường hệ thống an ninh mạng nội bộ sau vụ việc.