Học viện Quản lý Singapore (SIM) chuẩn bị cho sinh viên để tăng cơ hội việc làm

Tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp ấn tượng của sinh viên Học viện SIM

Theo thống kê, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp từ SIM đạt 80.2%*. Đây là một con số ấn tượng, phản ánh chất lượng đào tạo và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của SIM dành cho sinh viên.

Sinh viên tốt nghiệp từ SIM không chỉ có cơ hội việc làm cao mà còn được chuẩn bị kỹ càng về kỹ năng và kiến thức, giúp họ dễ dàng hòa nhập và thành công trong môi trường công việc.

*Dựa trên Khảo sát việc làm sau tốt nghiệp SIM 2023/2024 do Media Research Consultants thực hiện với khóa sinh viên tốt nghiệp năm 2023 từ các chương trình Cử nhân toàn thời gian, khoảng 6 tháng sau khi hoàn thành khóa học. Tỷ lệ việc làm tổng thể bao gồm cả việc làm toàn thời gian và bán thời gian.

Dịch vụ SIM Career Connect: Chìa khóa mở ra cơ hội nghề nghiệp

SIM Career Connect là một dịch vụ giá trị gia tăng vô cùng đáng giá, được thiết kế để hỗ trợ sinh viên trong hành trình nghề nghiệp của mình. Dịch vụ này giúp sinh viên kết nối với các cựu sinh viên, chuyên gia hàng đầu trong ngành và các tổ chức uy tín thông qua chương trình Career Champs độc đáo. Những mối liên kết này không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên phát triển sự nghiệp mà còn giúp họ xây dựng mối quan hệ lâu dài với các công ty hàng đầu trong ngành.

Không chỉ dừng lại ở việc kết nối, SIM Career Connect còn cung cấp một loạt các hướng dẫn nghề nghiệp và các hội thảo đào tạo toàn diện. Sinh viên được hỗ trợ từ việc xây dựng hồ sơ cá nhân chuyên nghiệp, luyện tập các kỹ năng phỏng vấn cần thiết, đến phát triển những kỹ năng mềm không thể thiếu trong môi trường làm việc hiện đại.

Dịch vụ SIM Career Connect NGUỒN: SIM

Hơn nữa, SIM Career Connect còn chủ trì tổ chức ngày hội việc làm 2 lần mỗi năm. Đây là sự kiện lớn, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và các chuyên gia hàng đầu trong ngành. Ngày hội này không chỉ mở rộng mạng lưới quan hệ của sinh viên mà còn cung cấp cho họ môi trường để học hỏi, trao đổi và tìm hiểu sâu hơn về các ngành nghề họ quan tâm. Đây thực sự là cơ hội vàng để sinh viên thể hiện bản thân, trao đổi về định hướng nghề nghiệp và nhận được những lời khuyên quý báu từ các chuyên gia trong ngành.

Trung tâm cho Micro-Credentials (CMC) và vai trò trong việc nâng cao kỹ năng

Trung tâm Micro-Credentials (CMC) tại SIM là nơi cung cấp các khóa học ngắn hạn chuyên sâu, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng và theo kịp xu hướng phát triển của thị trường lao động. Những khóa học tại CMC được phát triển thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia trong ngành, mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận những kiến thức và kỹ năng mới nhất.

Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội tham gia vào các dự án thực tế, giúp phát triển kỹ năng làm việc nhóm và xử lý tình huống. Với các chương trình chứng chỉ vi mô, sinh viên có thể bổ sung những bằng cấp chuyên ngành vào hồ sơ tốt nghiệp, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh so với những người khác trong thị trường. CMC là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn bổ sung kiến thức, tái đào tạo hoặc nâng cao chuyên môn trong các lĩnh vực cụ thể.

Trung tâm CMC giúp sinh viên nâng cao kỹ năng NGUỒN: SIM

Lời chia sẻ của cựu sinh viên về hành trình học tập tại SIM

Sam, một cựu sinh viên của SIM - University at Buffalo, chia sẻ: 'Hành trình của tôi tại SIM thực sự giúp ích cho tôi trong vai trò trợ lý nghiên cứu. Tôi đã học được các kỹ năng cứng và kỹ năng mềm cần thiết cho công việc của mình.'

Những lời chứng thực như của Sam là minh chứng rõ ràng cho chất lượng đào tạo và sự hỗ trợ tận tình của SIM dành cho sinh viên. Điều này một lần nữa khẳng định rằng SIM là một lựa chọn đáng tin cậy cho những ai mong muốn có một tương lai nghề nghiệp thành công.

Lời chia sẻ của cựu sinh viên về hành trình tại SIM NGUỒN: SIM

Để tìm hiểu thêm về các cơ hội học tập và phát triển tại SIM, hãy truy cập website chính thức của chúng tôi và khám phá thêm các chương trình đào tạo chất lượng cao, cùng những dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp vượt trội.