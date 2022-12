Học viên Teky đoạt giải tại vòng chung kết World Robot Olympiad 2022

Hai học sinh là Bùi Nhật Trường và Võ Trần Hoàng Khải đã xuất sắc giành giải Đồng và mang vinh quang về cho đoàn Việt Nam tại Vòng chung kết WRO được tổ chức tại Messe Dortmund (Đức) từ ngày 17 - 19.11.

Cuộc thi Robotics Quốc tế - World Robot Olympiad (WRO) là sự kiện lớn toàn cầu về khoa học, kỹ thuật dành cho thanh thiếu niên từ 8 đến 19 tuổi. Cuộc thi là nơi thanh niên các nước thể hiện năng lực sáng tạo, giải quyết vấn đề thông qua tranh tài và thử thách về robot - một nền tảng tuyệt vời cho việc phát triển những kỹ năng cần thiết cho thanh thiếu niên trong thế kỷ 21.

Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004, WRO đến nay đã có hơn 90 quốc gia thành viên, mỗi năm thu hút hơn 400 đội thi tham gia vòng chung kết với hơn 2.500 thí sinh tham dự và số lượng tăng mạnh qua các năm.





Với chủ đề "My Robot My Friend", đoàn Việt Nam đã tranh tài với 4 bảng thi từ 8 - 19 tuổi. Mỗi đội gồm 2 - 3 thành viên, có kỹ năng thiết kế, lắp ráp và lập trình robot bằng bộ công cụ Lego Education để nghiên cứu và tìm ra giải pháp cho các vấn đề liên quan đến các tình huống thực tiễn do ban tổ chức đưa ra. Đội Teky đã thi đấu ở bảng Robot nhiệm vụ Tiểu học và đạt được giải Đồng.

