Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2025, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

Việc tổ chức tuyển dụng phải theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Mọi công dân Việt Nam có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước và Học viện đều được tham gia tuyển dụng.

Không nhất thiết phải tuyển dụng hết chỉ tiêu. Tùy thuộc vào kết quả sơ tuyển hồ sơ và nhận xét, đánh giá sơ bộ các ứng viên từ các đơn vị, kết quả kiểm tra chuyên môn, Học viện sẽ quyết định chỉ tiêu tuyển dụng chính thức.

Các trường hợp kê khai thông tin không đúng sự thật, giả mạo hồ sơ sẽ bị thôi việc.

2. Tiêu chuẩn chung

Người đăng ký dự tuyển cần đạt các yêu cầu sau đây:

a) Có quốc tịch Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển.

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lý lịch rõ ràng; không trong thời gian thi hành kỷ luật, không trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.

e) Đáp ứng tiêu chuẩn riêng cho từng vị trí tuyển dụng được nêu cụ thể trong thông báo tuyển dụng.

g) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

3. Tiêu chuẩn riêng, số lượng và vị trí việc làm cần tuyển dụng

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thực hiện tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2025 tại các đơn vị trực thuộc.

(Xem phụ lục kèm theo tại đây) .

4. Đối tượng, hình thức tuyển dụng

Đối tượng: công chức, viên chức, người lao động.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển. Nhân sự đạt yêu cầu sẽ thực hiện quy trình tiếp nhận đối với công chức, viên chức hoặc ký hợp đồng đối với lao động hợp đồng.

5. Quy trình tuyển dụng: Thực hiện theo Quy định về tuyển dụng, thử việc, chế độ tập sự, hướng dẫn tập sự đối với viên chức và lao động hợp đồng của Học viện, gồm 2 vòng như sau:

Vòng 1: Thẩm định hồ sơ ứng viên. Ứng viên đạt yêu cầu được tham dự vòng 2.

Thẩm định hồ sơ ứng viên. Ứng viên đạt yêu cầu được tham dự vòng 2. Vòng 2: Tổ chức kiểm tra chuyên môn theo hình thức thi vấn đáp/thực hành. Đối với vị trí giảng viên: thi thực hành, không sử dụng máy chiếu.

6. Thời gian thực hiện tuyển dụng

Nhận hồ sơ tuyển dụng (bản cứng): từ ngày đăng thông tin đến 17 giờ ngày 20.10.2025. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện.

Thời gian thẩm định hồ sơ ứng viên: Từ 21.10.2025.

Thời gian kiểm tra chuyên môn: Sau khi có thông báo kết quả thẩm định hồ sơ ứng viên.

Thời gian tiếp nhận hoặc ký hợp đồng lao động: Sau khi có kết quả tuyển dụng.

Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên Cổng thông tin điện tử Học viện tại địa chỉ www.vya.edu.vn

7. Hồ sơ dự tuyển và địa điểm nhận hồ sơ

7.1. Hồ sơ dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);

c) Bản kê khai thành tích nghiên cứu khoa học (nếu có) - (theo mẫu);

d) Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

đ) Chứng chỉ ngoại ngữ trong thời hạn còn giá trị theo quy định (bản sao có công chứng);

e) Chứng chỉ tin học văn phòng (bản sao có công chứng);

g) Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);

h) Căn cước công dân (bản sao có công chứng);

i) Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

Hồ sơ đựng trong túi hồ sơ xin việc, bìa hồ sơ ghi rõ thông tin cá nhân, số điện thoại liên lạc của ứng viên.

lạc của ứng viên.

7.2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Bộ phận Tổ chức - Hành chính, Văn phòng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (tầng 2 Nhà Hiệu bộ, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, số 3 phố Chùa Láng, phường Láng, TP.Hà Nội).Điện thoại liên hệ: 0973.884.972 (Đ/c Hoàng Thị Thúy, chuyên viên bộ phận Tổ chức - Hành chính, Văn phòng Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam).

Thông tin chi tiết được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại địa chỉ http://www.vya.edu.vn (mục Thông báo). Học viện sẽ thông báo trực tiếp đến ứng viên đạt điều kiện.

Trân trọng thông báo.



