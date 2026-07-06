Học y khoa 6 năm: Sinh viên được đào tạo như thế nào?

Cụ thể gồm: đại cương, môn cơ sở ngành và chuyên ngành. Các môn đại cương học tại các cơ sở và phòng thực hành của trường.

Phần môn cơ sở ngành cũng học tại trường, thực tập tại phòng mô phỏng lâm sàng hiện đại của trường. Môn chuyên ngành chiếm 80% thực hành.

Ngay từ năm nhất, các em được đi thực hành tại các bệnh viện giúp các em hiểu rõ mọi khía cạnh của ngành nghề. Từ năm 2 các em được học các môn nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, thần kinh, da liễu... tại các bệnh viện.

Hutech còn đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tích hợp liên ngành, đi sâu vào ứng dụng công nghệ.