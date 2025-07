‘Hội An Kiến sự’ của ĐH Duy Tân - Top 5 GameHub 2025: Lịch sử qua góc nhìn mới

GameHub 2025 do Cục Phát thanh, Truyền hình & Thông tin điện tử, Hiệp hội Phát triển Game Việt Nam, Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức.



"Hội An kiến sự" do CLICK Studio thuộc ĐH Duy Tân thiết kế

Hội đồng Chuyên môn gồm các lãnh đạo từ những nhà phát hành game danh tiếng đã chọn ra 16 dự án từ gần 60 dự án đăng ký ban đầu để tham gia Vòng Đánh giá. Tại vòng này, các đơn vị đã trình bày tóm tắt về dự án game của đơn vị mình, quy cách chơi (gameplay), lợi thế cạnh tranh, lộ trình phát triển,… và đã nhận được nhiều tư vấn từ Hội đồng Chuyên môn về cách thức tiếp cận phù hợp cho các giai đoạn tiếp theo.

Sự kiện Vietnam GameVerse 2025 chính thức diễn ra vào ngày 26.5.2025 mang đến cơ hội cho các đơn vị có những dự án game xuất sắc tiếp tục thuyết trình cụ thể hơn về sản phẩm, thuyết phục hội đồng chuyên môn, nhà đầu tư đồng hành và rót vốn.

Một số phân cảnh 3D trong "Hội An Kiến sự"

Chung cuộc, Top 5 dự án xuất sắc nhất đã được gọi tên gồm:

Hội An Kiến sự (Hội An VR),

Agents of Doom,

Just a Shadow Game,

Trở về Tuổi thơ, và

Ursid.

Trong đó, "Hội An Kiến sự" của ĐH Duy Tân đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trước Hội đồng Chuyên môn và cộng đồng yêu game tại GameHub 2025. Đây là một sản phẩm công nghệ mang đến trải nghiệm thực tế ảo trên kính Oculus Quest, tái hiện phố cổ Hội An cổ kính với các sự kiện, lối sống, sinh hoạt cùng chiều sâu văn hóa của hơn 400 năm về trước, đặc biệt bao gồm cả đám cưới của Công nữ Ngọc Hoa với thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro. "Hội An Kiến sự" không chỉ là một tựa game giải trí mà còn là một sản phẩm giáo dục - văn hóa, nhằm giới thiệu về một di sản thế giới của Việt Nam theo một cách sinh động, hiện đại và dễ tiếp cận nhất.

Trực tiếp trải nghiệm trên điện thoại

"Hội An Kiến sự" kết nối người chơi với lịch sử thông qua hình thức nhập vai nhẹ nhàng để khám phá một "thị trấn cảng", phù hợp với nhiều nhóm đối tượng từ du khách, học sinh, sinh viên đến các bảo tàng, trường học thông qua môi trường Thực tại Ảo (Virtual Reality - VR). Với thời lượng chơi dao động từ 20-30 phút, người chơi sẽ hóa thân vào nhân vật chính, tham gia chuỗi nhiệm vụ gắn liền với bối cảnh Hội An của hơn 400 năm về trước. Cốt truyện trong game được lồng ghép khéo léo giúp người chơi vừa giải trí, vừa tiếp cận kiến thức lịch sử theo một cách tự nhiên nhất.

Anh Trường Sơn - Nhà Sản xuất của CLICK Studio, ĐH Duy Tân giới thiệu về game tại Vietnam GameVerse 2025

Trong quá trình sản xuất, nhiều công nghệ tiêu chuẩn của ngành công nghiệp trò chơi điện tử toàn cầu đã được nhóm CLICK Studio áp dụng:

Unreal Engine 5 được nhóm CLICK Studio lựa chọn làm nền tảng chính, với các công nghệ tiêu biểu như Nanite, Lumen và Blueprint. Đây là công cụ làm game hiện đại của Epic Games, nổi bật với khả năng tạo hình ảnh chất lượng cao, ánh sáng chân thực và gameplay mượt mà.

Diễn hoạt chuyển động cho nhân vật bằng optical MOCAP trong "Hội An Kiến sự"

Dự án "Hội An kiến sự" có sự tham gia của 20 nhân sự, gồm các hoạ sĩ 2D, 3D, họa sĩ môi trường, hiệu ứng và lập trình viên tại ĐH Duy Tân. Đội ngũ sáng tạo thực hiện dự án game có hơn 10 năm kinh nghiệm trong sản xuất đồ họa và kỹ xảo hình ảnh. Với nền tảng chuyên môn sâu, đội ngũ đã định hướng chất lượng ngay từ đầu, chỉn chu trong từng khâu sản xuất.

Anh Trường Sơn - Nhà Sản xuất của CLICK Studio chia sẻ: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc về các giá trị văn hóa, truyền thống và lịch sử ngày càng quan trọng trong thời đại hội nhập và phát triển toàn cầu. Dự án ‘Hội An Kiến Sự’ ra đời với mục tiêu bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Việt Nam, đồng thời truyền tải hình ảnh phố cổ Hội An một cách chân thực và sống động nhất. Chúng tôi mong muốn kể lại câu chuyện về địa danh nổi tiếng này dưới một góc nhìn mới, tối ưu hóa tương tác với khán giả và kích thích sự hứng thú của các bạn trẻ trong việc tìm hiểu văn hóa và lịch sử.

Nhóm CLICK Studio nghiên cứu và thiết kế "Hội An Kiến sự" ở DTU

Bởi vậy, để có được cảm giác chân thực nhất cho ‘Hội An kiến sự’, chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực, bắt đầu từ lịch sử của Hội An hơn 400 năm trước, là thời kỳ hoàng kim của giao thương trong khu vực Đông Nam Á. Nhóm CLICK Studio đã nỗ lực tái hiện Hội An cổ xưa một cách sáng tạo từ cảnh vật, kiến trúc đến người dân bản địa cùng các loài động vật trong giai đoạn lịch sử đó. Việc dựng hình 3D cho phố cổ sao cho sinh động nhất cũng được nhóm chú tâm thực hiện. Đội ngũ họa sĩ và chuyên viên đồ họa của CLICK Studio đã trực tiếp khảo sát tại phố cổ Hội An, thu thập dữ liệu ở nhiều định dạng khác nhau để mang lại những góc nhìn phong phú trong suốt quá trình sáng tạo, với quyết tâm mang đến một ‘Hội An kiến sự’ ấn tượng nhất".

Dự án "Hội An kiến sự" của ĐH Duy Tân không hướng tới việc giữ chân người chơi trong thời gian dài như nhiều game thương mại mà tập trung vào những trải nghiệm chất lượng, ngắn gọn nhưng ấn tượng, phù hợp với môi trường du lịch, triển lãm và giáo dục. Đây là mô hình game theo hướng "một chạm" với nhiều cảm xúc, nơi người chơi chỉ cần một lần trải nghiệm cũng đủ để ghi nhớ về một Hội An cổ kính, sống động và đầy chiều sâu.

Dự án mô phỏng trải nghiệm ở Hội An cổ xưa này do nhóm CLICK Studio thực hiện tại Xưởng phim Én bạc (Silver Swallow Studio - SSS) và trong hệ thống các phòng lab Công nghệ Hình ảnh và Media hiện đại của ĐH Duy Tân. Xưởng phim Én bạc (SSS) từng khá nổi tiếng với dự án phim tài liệu "Không chiến Việt Nam" năm 2019, kể về trận đánh đầu tiên của Không quân Việt Nam với Không quân và Không quân Hải quân Mỹ trên bầu trời Hàm Rồng ngày 4.4.1965.