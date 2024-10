'Hoi An Memories & ABBA Music Show': Nơi gặp gỡ di sản văn hóa Đông - Tây

Ký Ức Hội An - điểm dừng chân đặc biệt của ABBA Music Show

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là điểm đến đầu tiên của nhóm nhạc trình diễn nhạc ABBA "hay nhất mọi thời đại" - ARRIVAL FROM SWEDEN. Trong đó, Ký Ức Hội An được lựa chọn là điểm dừng chân đặc biệt và vô cùng độc đáo trong hành trình của ARRIVAL FROM SWEDEN tại Việt Nam, với đêm diễn mang tên "Hoi An Memories & ABBA Music Show".

Đây là lần đầu tiên ở Hội An, sự kiện âm nhạc mang tầm vóc quốc tế được trình diễn. Trên sân khấu thực cảnh rộng 25.000m² giữa sông Hoài của Đảo Ký Ức Hội An, âm nhạc huyền thoại của ABBA sẽ được cất lên qua những màn trình diễn của ARRIVAL FROM SWEDEN cùng dàn nhạc giao hưởng SPO (Saigon Philharmonic Orchestra). Khán giả sẽ được gặp lại những bản hit nổi tiếng một thời như "Dancing Queen," "Mamma Mia," "SOS"... ARRIVAL FROM SWEDEN cũng là nhóm nhạc duy nhất được 2 thành viên của ABBA là Björn Ulvaeus và Benny Andersson đích thân sáng tác và trao tặng cho ARRIVAL FROM SWEDEN, như một sự công nhận dành cho nhóm nhạc trình diễn nhạc ABBA "hay nhất mọi thời đại".

Show diễn ABBA "hay nhất mọi thời đại" sẽ được trình diễn trên sân khấu thực cảnh của Đảo Ký Ức Hội An

Với chủ đề "Hoi An Memories & ABBA Music show - Nơi hội ngộ của miền di sản", sân khấu Ký Ức Hội An trở thành một lựa chọn độc đáo hơn bao giờ hết để tôn vinh những giá trị bất hủ của âm nhạc huyền thoại giữa lòng vùng đất di sản. Không chỉ hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành nơi diễn ra sự kiện âm nhạc mang tầm vóc quốc tế, Ký Ức Hội An còn ẩn chứa những giá trị di sản huyền thoại, tạo nên nguồn cảm hứng bất tận, trở thành nơi gặp gỡ của những giá trị di sản Đông - Tây. Một chương trình biểu diễn mang tầm vóc quốc tế đậm tính văn hóa và đan xen giữa những giá trị Đông - Tây huyền thoại, được trình diễn trên một sân khấu thực cảnh mang dấu ấn của cảng thị Faifo - một biểu tượng của hội nhập đã đi vào lịch sử thế giới.

Hoi An Memories & ABBA Music show - Nơi hội ngộ của miền di sản

Ký Ức Hội An công bố những đặc quyền chưa từng có dành cho khán giả show diễn "Hoi An Memories & ABBA Music Show"

Với một danh sách trình diễn gồm gần 20 bài hát vang danh một thời, ARRIVAL FROM SWEDEN sẽ tái hiện sống động không khí của thập niên 70s - 80s đầy hoài niệm. Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của Nghệ sĩ DrumsetÅke Sundqvist là nhạc công của ban nhạc gốc ABBA, cùng với đội ngũ nhạc công, phục trang, đạo diễn sân khấu đã thực hiện tour diễn trên 70 quốc gia.

Đến với sân khấu Ký Ức Hội An của vùng đất di sản, giá vé cho khán giả được công bố với mức dao động từ 600.000đ - 2.200.000đ tùy vào các hạng ghế ECO, HIGH và VIP. Đặc biệt, chương trình dành sự tri ân dành cho khán giả địa phương khi đưa ra mức ưu đãi riêng đối với người dân Quảng Nam, Đà Nẵng.

Đặc biệt, Ký Ức Hội An dành tặng khán giả còn có cơ hội giao lưu riêng tư cùng với thần tượng trong không gian đặc biệt, với bữa tối kiểu Âu sang trọng tại Nhà hàng đẹp nhất Hội An chỉ với 1.250.000VNĐ/người. Đây là một đặc quyền chưa từng có đối với những người yêu mến âm nhạc ABBA tại miền Trung, nâng tầm trải nghiệm đêm diễn huyền thoại lên một tầm cao mới.