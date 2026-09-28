Hoi An Memories Resort & Spa: Vị thế dẫn đầu với cú đúp giải thưởng quốc tế

Vượt qua nhiều đại diện xuất sắc trong khu vực, ngày 27.9, Hoi An Memories Resort & Spa được World Travel Awards (WTA) - giải thưởng được mệnh danh là "Oscar của ngành du lịch thế giới" vinh danh ở hạng mục "Asia's Leading Cultural Resort 2026" (Khu nghỉ dưỡng văn hóa hàng đầu châu Á 2026).

Hoi An Memories Resort & Spa ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch cao cấp thế giới với liên tiếp 2 giải thưởng danh giá toàn cầu

Đỉnh cao vị thế văn hóa với 5 năm liên tiếp đăng quang World Travel Awards

Đặc biệt, sau 4 năm liên tiếp (2022 - 2025) giữ vững ngôi vị Asia's Leading Entertainment Resort (Khu nghỉ dưỡng giải trí hàng đầu châu Á), Hoi An Memories Resort & Spa khẳng định sự chuyển mình mạnh mẽ khi chinh phục hạng mục đỉnh cao về Nghỉ dưỡng Văn hóa trong năm 2026.

Giải thưởng năm nay đề cao sự sâu sắc, đặc thù văn hóa độc bản của khu nghỉ dưỡng:

Kiến trúc di sản sống động: Tái hiện trọn vẹn nét đẹp phố cổ với mái ngói rêu phong và tường vàng hoài niệm, hòa quyện tinh tế cùng tiện nghi 5 sao hiện đại.

Không gian văn hóa đa giác quan: "Ốc đảo di sản" riêng biệt giữa sông Hoài, nơi du khách khám phá chuỗi trải nghiệm di sản sống động, mang đến những ký ức Hội An theo cách độc đáo nhất.

Giao hòa cùng nghệ thuật: Kết nối trực tiếp với không gian thực cảnh "Ký Ức Hội An", đưa du khách chạm vào chiều sâu lịch sử của thương cảng Faifo xưa.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp khu nghỉ dưỡng này được WTA tôn vinh

Khẳng định trải nghiệm độc bản tại Haute Grandeur Global Excellence Awards

Tiếp đó, ngày 28.9,khu nghỉ dưỡng tiếp tục nhận tin vui từ Haute Grandeur Global Excellence Awards 2026 với danh hiệu Most Unique Guest Experience (Trải nghiệm khách hàng độc đáo nhất).

Lựa chọn dựa trên phản hồi và sự hài lòng của du khách quốc tế, Haute Grandeur ghi nhận hành trình trải nghiệm liền mạch và trọn vẹn tại resort, từ nghỉ dưỡng 5 sao, ẩm thực bản địa, workshop thủ công truyền thống đến đặc quyền thưởng thức show diễn thực cảnh đẳng cấp thế giới Ký Ức Hội An.

Hội An Memories Resort & Spa lập cú đúp giải thưởng quốc tế danh giá

"Lập cú đúp giải thưởng quốc tế WTA và Haute Grandeur trong hai ngày liên tiếp, đặc biệt là dấu ấn 5 năm liên tiếp được WTA vinh danh, là niềm tự hào to lớn của toàn thể đội ngũ Hoi An Memories Resort & Spa.

Đây là minh chứng cho định hướng đúng đắn khi đặt văn hóa di sản làm gốc rễ và sự hài lòng của du khách làm thước đo cho chất lượng dịch vụ. Thành tựu này sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng tầm trải nghiệm, mang vẻ đẹp văn hóa Hội An đến gần hơn với du khách toàn cầu",đại diện Hoi An Memories Resort & Spa nói.

Sự công nhận cùng lúc từ hai tổ chức giải thưởng uy tín bậc nhất thế giới tiếp tục củng cố vị thế của Hoi An Memories Resort & Spa như một điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách tìm kiếm sự hòa quyện giữa nghỉ dưỡng sang trọng, thư thái và giá trị di sản vượt thời gian.

Đảo Ký Ức Hội An khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc nghỉ dưỡng di sản



