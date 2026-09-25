Hội CCB PETROVIETNAM thăm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

Báo cáo với đoàn công tác, ông Khương Lê Thành, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội CCB BSR, cho biết, trong 8 tháng năm 2026, BSR duy trì sản xuất ổn định, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, hiệu quả. Sản lượng sản xuất đạt 5,4618 triệu tấn, bằng 106% kế hoạch; sản lượng tiêu thụ đạt 5,3876 triệu tấn, bằng 105% kế hoạch.

Đoàn công tác tham quan, tìm hiểu về tình hình hoạt động của NMLD Dung Quất

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 144.741 tỉ đồng, bằng 141% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 21.938 tỉ đồng. BSR nộp ngân sách nhà nước 8.717 tỉ đồng, bằng 104% kế hoạch.

Một điểm nhấn được BSR báo cáo là đến thời điểm này, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Namđã đạt hơn 57,6 triệu giờ công an toàn, không xảy ra tai nạn mất giờ công. Kết quả này góp phần khẳng định năng lực quản trị an toàn và duy trì vận hành ổn định tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Bá Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban Công tác Hội CCB Việt Nam, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội CCB PETROVIETNAM và Hội CCB BSR.

Đồng thời, ông Hồ Bá Vinh đã ghi nhận việc các cấp Hội từng bước gắn hoạt động hội CCB với nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó phát huy vai trò của hội viên cựu chiến binh trong đơn vị.