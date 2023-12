Hội chợ búp bê ở TP.HCM thu hút người nước ngoài: Mẫu xịn có giá tới 50 triệu

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (62 tuổi, ở Q.7), đến hội chợ để hướng dẫn cho khách tham quan may áo dài, làm pompom (quả lông xù) Giáng sinh tại chỗ. “Năm nay, tôi nảy ra ý tưởng cho khách thực hành làm sản phẩm. Khi khoác lên cho búp bê chiếc áo do mình tự tay may, cảm giác sẽ đặc biệt hơn nhiều dù đường may còn vụng về”, bà Linh nói. Trong hình, 2 em nhỏ háo hức, thích thú khi được bà chỉ cách may áo dài tại hội chợ, sáng 9.12.