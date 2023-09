Hỏi Cuội: 1 bài thơ, 2 ca khúc mới cho mùa đoàn viên

Bài thơ trong trẻo phảng phất nét đặc trưng của Lâm Xuân Thi sau khi được giới thiệu (tháng 4.2023) đã gây dấu ấn cùng độc giả. Hỏi Cuội là chuyện người cõi hồng trần thủ thỉ hỏi người trên… cung trăng. Cả bài thơ, từ những hình ảnh (chú Cuội, chị Hằng, cây đa...) đến những điều thắc mắc, đều không mới, thậm chí đã "cũ xì", mà hầu như bất cứ đứa trẻ nào đêm Trung thu cũng từng ngước lên nhìn trăng và hỏi đúng những câu hỏi ấy: "Vầng trăng sáng có phải là đêm trăng? Trên kia có phải chị Hằng? Gốc đa có phải dưới trần bay lên?...". Tuy nhiên, như nhận định từ một nhà thơ đàn anh, ngòi bút của Lâm Xuân Thi có năng lực "làm mới những từ cũ". Lần này, qua những câu hỏi tu từ liên tiếp trong bài thơ Hỏi Cuội, Lâm Xuân Thi đã làm mới những hình ảnh cũ!



Nhà thơ Lâm Xuân Thi và ca sĩ nhí Bào Ngư NVCC

Bài thơ được kết từ chuỗi câu hỏi này sau đó đã được giới nhạc sĩ chú ý, và gần như cùng lúc được phổ thành 2 ca khúc: Hỏi Cuội của nhạc sĩ Võ Hoài Phúc (trong MV Liên khúc Hỏi Cuội - Trung thu muộn, trình bày: NSƯT Nhất Sinh) và MV Hỏi Cuội của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, ca sĩ nhí Bào Ngư thể hiện, dành tặng các bé thiếu nhi.

Với nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, anh tìm thấy ở thi phẩm nét hồn nhiên, tươi sáng của tuổi thơ; vì thế Hỏi Cuội do anh phổ nhạc sở hữu giai điệu rộn rã (bài hát do nhạc sĩ Yên Lam hòa âm). MV Hỏi Cuội, theo đó, có những màn vũ đạo ngộ nghĩnh, đáng yêu và không kém phần hiện đại. Sau khi MV ra mắt, vũ điệu của bé Bào Ngư và nhóm múa thể hiện trong Hỏi Cuội đang tạo thành "trend" mới, được nhiều bạn trẻ cover trên các nền tảng mạng xã hội. Trong khi đó, Hỏi Cuội do Võ Hoài Phúc phổ nhạc lại có nét trữ tình, sâu lắng, mênh mang, xa xôi như chú Cuội từ ngàn xưa đến hôm nay vẫn muôn đời là "bí ẩn" trong vũ trụ: "Ở nơi xa đó là đêm hay ngày. Bóng gì như thể bóng cây. Ai ngồi như thể là mây trên trời?". Cảm xúc như được bay cao, du dương hơn với giọng hát truyền cảm của NSƯT Nhất Sinh cùng chất dân gian trong giai điệu của bản phối này (hòa âm: Minh Đăng).

Với 2 ca khúc Hỏi Cuội vừa ra mắt trong dịp Tết Trung thu này, bên cạnh "bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già ôm một mối mơ" quen thuộc, hy vọng những câu hát - câu hỏi rất gần gũi mà cũng đầy chất thơ từ Hỏi Cuội sẽ góp thêm vào "mâm cỗ trăng rằm" những giai điệu tươi mới, để khán giả có thêm nhiều lựa chọn, làm phong phú hơn kỷ niệm của mùa đoàn viên ấm áp bên gia đình.