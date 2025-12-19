Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hói đầu là 'vấn đề sống còn', Tổng thống Hàn Quốc đề xuất bảo hiểm chi trả

Trí Đỗ
19/12/2025 16:52 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đang xem xét mở rộng phạm vi bảo hiểm y tế công để chi trả cho các phương pháp điều trị rụng tóc, cho rằng hói đầu đã trở thành 'vấn đề sống còn' đối với giới trẻ.

Đề xuất được nêu ra trong một cuộc họp báo chính sách gần đây của chính phủ Hàn Quốc, nhằm mở rộng các quy định bảo hiểm hiện hành vốn chỉ chi trả cho một số trường hợp rụng tóc có nguyên nhân y tế như rụng tóc từng mảng (alopecia areata), theo The Guardian ngày 19.12.

Hiện nay, phần lớn các phương pháp điều trị hói đầu phổ biến, đặc biệt ở nam giới, vẫn không nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế quốc gia chi trả.

Tổng thống Hàn Quốc: - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung họp báo tại Seoul ngày 3.12.2025

ẢNH: REUTERS

"Họ có thể cảm thấy không công bằng khi vẫn đóng phí bảo hiểm nhưng không nhận được quyền lợi tương xứng", Tổng thống Lee nói. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh cảm giác bị cô lập và áp lực tâm lý của nhiều người trẻ khi bị rụng tóc.

Ông Lee từng đưa ra đề xuất tương tự trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2022 nhưng khi đó vấp phải chỉ trích là dân túy và sau đó bị loại khỏi chương trình tranh cử gần nhất.

Đề xuất của Tổng thống Lee phản ánh sự coi trọng đặc biệt về ngoại hình trong xã hội Hàn Quốc, theo The Guardian. Một khảo sát năm 2024 cho thấy 98% người trẻ tin rằng ngoại hình hấp dẫn mang lại lợi thế xã hội. Với nam giới, dù ít được thảo luận công khai, tình trạng hói đầu khiến nhiều người tìm cách che giấu hoặc chi tiền cho các liệu pháp điều trị tốn kém. Thị trường điều trị rụng tóc tại Hàn Quốc được ước tính đạt 188 tỉ won năm 2024, với khoảng 10 triệu người bị rụng tóc.

Tuy nhiên, thời điểm đề xuất được đưa ra khá nhạy cảm, khi hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân của Hàn Quốc đang chịu áp lực tài chính lớn và có nguy cơ thâm hụt tới 4,1 nghìn tỉ won vào năm 2026. Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc cảnh báo ngân sách bảo hiểm nên ưu tiên cho ung thư và các bệnh nghiêm trọng hơn.

Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Jeong Eun-kyeong tỏ ra thận trọng, cho rằng cần đánh giá toàn diện tác động tài chính của đề xuất, trong khi giới chính trị trong nước vẫn chia rẽ. Một số nghị sĩ đảng cầm quyền bày tỏ ủng hộ, coi đây là vấn đề rất "đúng chất Hàn Quốc", song tranh cãi cho thấy ranh giới mong manh giữa sức khỏe cộng đồng, áp lực xã hội và ưu tiên ngân sách công.

