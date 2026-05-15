Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội đón nhận bằng khen của Chính phủ

Chiều 15.5, tại Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Tham dự đại hội có 800 đại biểu là hội viên tiêu biểu, đại diện các đơn vị trực thuộc cùng lãnh đạo các cấp, đối tác trong và ngoài nước.

Anh Bùi Quang Huy trao bằng khen của Chính phủ cho Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội ẢNH: PHAN LINH

Mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp

Ban tổ chức cho biết, đại hội là sự kiện quan trọng của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA), đánh dấu chặng đường phát triển mới của cộng đồng doanh nhân trẻ thủ đô trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ của nền kinh tế.

Đại hội lần mang chủ đề "Transformation: Kiến tạo chuyển đổi - Vươn tầm đột phá", thể hiện tinh thần chủ động đổi mới, thích ứng với xu thế phát triển dựa trên khoa học - công nghệ, tri thức và đổi mới sáng tạo.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, HANOIBA ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong công tác phát triển hội viên và kết nối doanh nghiệp. Hội hiện có hơn 3.300 hội viên, 34 đơn vị trực thuộc cùng 10 ban chuyên môn hỗ trợ hoạt động.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã tổ chức hơn 566 hoạt động với 21.520 lượt hội viên tham gia. Đặc biệt, công tác xúc tiến thương mại đã hỗ trợ hội viên kết nối thành công 2.665 hợp đồng với tổng giá trị hơn 6.300 tỉ đồng.

Nhiều mô hình hoạt động mới cũng được triển khai hiệu quả như Diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp trẻ Việt Nam (VYBS), Ngày hội kết nối kinh doanh, Triển lãm VietIndustry, Diễn đàn xúc tiến thương mại Mega Matching, CEO Exchange, CEO Mentoring… Qua đó, góp phần tạo môi trường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hội viên.

Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội nhận cờ thi đua của T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ẢNH: PHAN LINH

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, HANOIBA còn tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội tại nhiều địa phương, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh với tổng kinh phí gần 8 tỉ đồng.

Hội cũng để lại dấu ấn qua việc xây dựng 5 điểm trường vùng cao và tổ chức nhiều chương trình tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên.

Khẳng định vai trò tiên phong, đồng hành cùng doanh nghiệp trẻ

Những đóng góp của HANOIBA đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng nhì, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng hàng trăm bằng khen của các cấp, ngành. Hội cũng có nhiều doanh nhân đạt danh hiệu Sao đỏ, Sao vàng đất Việt và top doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc.

Dịp nà,y HANOIBA đã đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và UBND TP.Hà Nội.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp trẻ khóa IX ra mắt đại hội ẢNH: PHAN LINH

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung tổng kết hoạt động nhiệm kỳ VIII, đề ra phương hướng nhiệm kỳ mới; sửa đổi điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra khóa IX.

Anh Trần Đăng Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa VIII, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội khóa IX.

Chia sẻ tại đại hội, anh Trần Đăng Nam cho biết, nhiệm kỳ VIII đã để lại nhiều dấu ấn về sáng tạo, đột phá và tinh thần phục vụ hội viên. HANOIBA kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, đồng hành cùng doanh nghiệp trẻ thủ đô vươn tầm quốc tế và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.