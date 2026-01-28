Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Cầu nối hợp nhất không gian phát triển mới

Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, khi khát vọng vươn lên được đặt ở tầm chiến lược quốc gia, đội ngũ doanh nhân trẻ ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong của khu vực kinh tế tư nhân. Với tỉnh Gia Lai, được hình thành trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng không gian phát triển từ cao nguyên xuống duyên hải, yêu cầu về một tổ chức đại diện đủ tầm, đủ lực để kết nối, dẫn dắt cộng đồng doanh nhân trẻ càng trở nên cấp thiết.

Trong bối cảnh đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai xác định rõ sứ mệnh trở thành cầu nối hợp nhất cộng đồng doanh nhân trẻ toàn tỉnh, thúc đẩy hợp tác, giao thương, liên kết chuỗi giá trị giữa các khu vực; đồng hành cùng địa phương trên con đường phát triển nhanh và bền vững.

Nền tảng vững chắc trước hợp nhất

Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai (cũ) và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định (cũ) đã triển khai hoạt động hiệu quả, đạt nhiều kết quả toàn diện. Hai tổ chức hội, mỗi nơi một đặc thù nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần xung kích, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân trẻ.

Tại Bình Định, Hội Doanh nhân trẻ phát triển hội viên theo hướng ổn định, bền vững, lấy chất lượng làm trọng tâm. Từ 109 hội viên năm 2022, đến năm 2025 duy trì 156 hội viên, đóng góp tích cực vào các lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp chế biến, logistics, du lịch - dịch vụ và kinh tế biển.

Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: D.N.T

Trong khi đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai (cũ) quy tụ hơn 200 doanh nghiệp hội viên, phản ánh sinh động tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên của doanh nhân trẻ vùng cao nguyên, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Đáng chú ý, hai hội đã trực tiếp tham gia, tổ chức hơn 130 chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương; ký kết hơn 20 biên bản ghi nhớ hợp tác trong và ngoài nước, tạo dựng uy tín và vị thế của tổ chức hội. Đây là nền tảng quan trọng để Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai (mới) kế thừa, phát huy trong giai đoạn tiếp theo.

Anh Phạm Hồng Hiệp, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, khẳng định doanh nhân trẻ không chỉ phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, đóng góp ngân sách mà còn tích cực tham gia an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. "Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho vị thế ngày càng quan trọng của doanh nhân trẻ trong sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh và của đất nước", anh Hiệp nhấn mạnh.

Anh Phạm Hồng Hiệp, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, khẳng định doanh nhân trẻ đóng vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất, kinh doanh ẢNH: D.N.T

Trung tâm liên kết doanh nhân trẻ

Bước sang giai đoạn từ năm 2026, đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo sức ép tích cực buộc khu vực kinh tế tư nhân phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng. Hàng loạt nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về doanh nhân, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân đã tạo khuôn khổ chính trị - pháp lý thuận lợi cho đội ngũ doanh nhân trẻ phát triển.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra các chỉ tiêu phát triển đầy tham vọng: GRDP tăng 10 - 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD; kinh tế số chiếm 25 - 30% GRDP; kim ngạch xuất khẩu trên 17 tỉ USD; đón 18,5 triệu lượt khách du lịch. Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai được kỳ vọng trở thành lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia các ngành kinh tế mũi nhọn và các dự án chiến lược, từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến đến du lịch - dịch vụ và kinh tế số.

Nhiều doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai tham gia Diễn đàn kinh tế tư nhân miền Trung - Tây nguyên ẢNH: D.N.T

Song song đó, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I tiếp tục khẳng định vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là điểm tựa chính trị quan trọng để Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai triển khai nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, gắn kết chặt chẽ phong trào thanh niên với phát triển kinh tế tư nhân.

Trong bối cảnh mới, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai xác định rõ vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp và kết nối cộng đồng doanh nhân trẻ toàn tỉnh. Hội không chỉ hợp nhất về mặt tổ chức mà còn hướng tới kiến tạo một không gian hợp tác thực chất giữa các khu vực, ngành nghề, từ cao nguyên đến duyên hải, từ nông nghiệp công nghệ cao đến công nghiệp chế biến, du lịch - dịch vụ và kinh tế số.

Trước khi sáp nhập, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai (cũ) và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định (cũ) đã cùng tham gia nhiều hoạt động chung ẢNH: D.N.T

Theo anh Vũ Hồng Quân, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, yêu cầu đặt ra là hội phải nâng tầm năng lực tổ chức, chuyên nghiệp hóa hoạt động, xây dựng hệ sinh thái doanh nhân trẻ hiện đại, tăng cường liên kết vùng, quốc gia và quốc tế. "Hội không chỉ là nơi gặp gỡ mà phải là nơi kiến tạo cơ hội, đồng hành phát triển và bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nhân trẻ", anh Quân nhấn mạnh.

Trọng tâm hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030 được xác định xoay quanh bốn trụ cột: kết nối hội viên; xúc tiến thương mại; nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phát triển bền vững cùng địa phương.

Một điểm nhấn quan trọng là đổi mới phương thức hoạt động theo hướng "từ phong trào sang đồng hành phát triển". Hội đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển từ 350 - 450 hội viên, trong đó 70% hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên; hoàn thiện cơ sở dữ liệu số và thực hiện chuyển đổi số toàn diện công tác điều hành trước năm 2027.

Lan tỏa trách nhiệm xã hội, hướng tới phát triển bền vững

Song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội của đội ngũ doanh nhân trẻ. Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, hội đặt mục tiêu huy động tối thiểu 20 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, ưu tiên vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai; tổ chức hàng chục chương trình thiện nguyện, khuyến học, bảo vệ môi trường.

Các hoạt động văn hóa - thể thao được lồng ghép nhằm tăng cường gắn kết hội viên, xây dựng hình ảnh doanh nhân trẻ Gia Lai năng động, nhân văn, trách nhiệm, không chỉ giỏi làm kinh tế mà còn giàu tinh thần phụng sự cộng đồng.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu hình thành đội ngũ doanh nhân trẻ có tư duy toàn cầu, am hiểu công nghệ, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng quốc gia và quốc tế ẢNH: D.N.T

Hướng tầm nhìn đến năm 2050, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu hình thành đội ngũ doanh nhân trẻ có tư duy toàn cầu, am hiểu công nghệ, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng quốc gia và quốc tế; xây dựng hội trở thành một thiết chế hỗ trợ doanh nhân trẻ hiện đại, vận hành trên nền tảng số, đủ năng lực dẫn dắt và bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Gia Lai và khu vực.