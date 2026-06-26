Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khởi động Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin 2026 tại Đắk Lắk

Tham dự chương trình có ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Đặng Hồng Anh, Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Hồng Phong, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI; cùng gần 100 đại biểu là đại diện Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc và doanh nghiệp hội viên trên cả nước.

Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn

Trước lễ xuất quân, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Núi Nhạn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn hành trình tham quan và thắp hương tri ân tại các di tích lịch sử

Phát biểu tại buổi lễ, anh Đặng Hồng Anh nhấn mạnh, "Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin" không chỉ là hoạt động thường niên mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn là dịp để thế hệ doanh nhân trẻ tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần vun đắp những giá trị nhân văn và khơi dậy khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Đoàn hành trình tham quan và thắp hương tri ân tại các di tích lịch sử

Ngay sau lễ xuất quân, chiều cùng ngày, đoàn công tác tổ chức chương trình trao tặng 30 suất quà và 2 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Những phần quà được trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự sẻ chia, tri ân của cộng đồng doanh nhân trẻ đối với những người đã cống hiến cho đất nước và các hoàn cảnh cần được hỗ trợ.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - vòng đối thoại địa phương tại tỉnh Đắk Lắk.

Ông Đặng Hồng Anh dâng hoa tri ân tại địa chỉ đỏ

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Được tổ chức từ năm 2019, "Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin" đã trở thành hoạt động tiêu biểu của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Qua mỗi năm, chương trình không chỉ thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo mà còn lan tỏa hình ảnh người doanh nhân trẻ trách nhiệm, nhân văn, luôn đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng và đất nước.

Đoàn tặng quà cho các gia đình chính sách

Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin 2026 diễn ra từ ngày 26 - 29.6, hành trình năm nay sẽ đi qua ba địa phương: Đắk Lắk - Gia Lai - Quảng Ngãi kết nối những điểm đến giàu truyền thống lịch sử, cách mạng và mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao nguyên.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Lễ xuất quân Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin 2026; Dâng hương tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm.

Đoàn cũng đến thăm các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử cách mạng tại Tây nguyên; trao tặng quà tới các gia đình chính sách.

Đoàn tặng quà cho các gia đình chính sách

Đặc biệt hành trình cũng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại các địa phương. Đồng thời trong khuôn khổ chương trình diễn ra các hoạt động giao lưu, kết nối cộng đồng doanh nhân trẻ các tỉnh, thành.

Hành trình năm nay tiếp tục gắn với chuỗi hoạt động của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026.