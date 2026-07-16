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Kinh tế Doanh nghiệp

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Tập đoàn Sovico ký hợp tác chiến lược

Vũ Thơ
Vũ Thơ

Chiều 15.7, trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ III, khóa VIII, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Tập đoàn Sovico đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2031.

Theo thỏa thuận, hai bên cam kết trở thành đối tác chiến lược của nhau trên cơ sở cộng hưởng thương hiệu, nguồn lực, kinh nghiệm và năng lực phát triển.

Với hệ sinh thái đa ngành của Sovico trải rộng trên các lĩnh vực tài chính - ngân hàng (HDBank, Vikki Bank), hàng không (Vietjet Air), bất động sản - đô thị - nghỉ dưỡng, năng lượng tái tạo, công nghệ số và dữ liệu, doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và chương trình ưu đãi phù hợp với nhu cầu phát triển doanh nghiệp.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Tập đoàn Sovico ký hợp tác chiến lược- Ảnh 1.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Tập đoàn Sovico ký kết hợp tác

ẢNH: BTC

Hai bên cũng thống nhất ưu tiên kết nối hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, phân phối sản phẩm, mở rộng thị trường và triển khai các dự án trên cơ sở phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên.

Đồng thời, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ đóng vai trò cầu nối để các doanh nghiệp hội viên tiếp cận hệ sinh thái đối tác của Sovico, qua đó thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh doanh, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Việc ký kết hợp tác chiến lược giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Tập đoàn Sovico được kỳ vọng góp phần mở rộng hệ sinh thái hỗ trợ hội viên, tạo động lực mới cho cộng đồng doanh nhân trẻ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

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Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Tập đoàn Sovico Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ III, khóa VIII

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