Hội Doanh nhân trẻ VN đề xuất 5 nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Hồng Anh cho biết sau thành công của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025, năm 2026 Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục tổ chức VPSF 2026 với thông điệp "Đột phá thể chế - Hợp lực công tư". Điểm mới của diễn đàn năm nay là được triển khai theo ba vòng, từ đối thoại tại cơ sở, kết nối nguồn lực cấp vùng đến tổng hợp kiến nghị chính sách ở cấp quốc gia.

Theo ông Đặng Hồng Anh, vòng đối thoại địa phương được tổ chức tại 31 tỉnh, thành phố nhằm nhận diện các điểm nghẽn trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh; phân loại các vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương và Trung ương, đồng thời ghi nhận các sáng kiến, dự án và nguồn lực mà doanh nghiệp có thể đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Tiếp đó, các diễn đàn cấp vùng sẽ diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM trong tháng 8 và 9 để tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác liên tỉnh, liên vùng. Phiên cấp cao toàn quốc dự kiến tổ chức cuối tháng 10 tại TP.HCM nhằm tổng hợp các kiến nghị lớn, đề xuất giải pháp về thể chế, nguồn lực, môi trường kinh doanh và hợp tác công - tư.

Ông Đặng Hồng Anh phát biểu tại chương trình

Ông Đặng Hồng Anh cho biết, qua 13 phiên đối thoại địa phương đã được tổ chức, diễn đàn ghi nhận hơn 450 ý kiến, kiến nghị và sáng kiến của cộng đồng doanh nghiệp. Các phiên đối thoại đều có sự tham dự trực tiếp của lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng đại diện các sở, ngành, giúp nhiều vướng mắc được giải đáp ngay tại hội trường, các nội dung thuộc thẩm quyền được giao xử lý, còn các vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp để kiến nghị lên Trung ương.

Ông đánh giá, phương thức đối thoại thẳng thắn, cởi mở và thực chất đã góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với tinh thần đồng hành của chính quyền. Đáng chú ý, doanh nghiệp không chỉ phản ánh khó khăn mà ngày càng chủ động đề xuất giải pháp, sáng kiến và nguồn lực để cùng tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng đang triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO; thúc đẩy giao dịch nội khối, kết nối cung - cầu, xây dựng cơ sở dữ liệu sản phẩm, dịch vụ của hội viên và tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài hệ thống.

Từ thực tiễn các cuộc đối thoại, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kiến nghị Chính phủ 5 nhóm giải pháp trọng tâm.

Trước hết, cần thiết lập cơ chế theo dõi đến cùng việc xử lý kiến nghị của doanh nghiệp thông qua một đầu mối và hệ thống điện tử thống nhất, công khai tiến độ giải quyết, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm cũng như thời hạn xử lý.

Thứ hai, cần xử lý theo chuyên đề đối với các điểm nghẽn phổ biến liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường, tín dụng và hoàn thuế. Đối với những vấn đề liên ngành, cần thành lập tổ công tác, quy định rõ thời hạn giải quyết và quy trình liên thông, tránh để doanh nghiệp phải tự đi xin ý kiến của nhiều cơ quan khác nhau.

Thứ ba, Hội đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua hình thức cho vay dựa trên dòng tiền, hợp đồng, đơn hàng và dữ liệu kinh doanh; đồng thời nghiên cứu dành gói tín dụng phù hợp, có quy mô khoảng 1-2% tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng.

Thứ tư, ông Đặng Hồng Anh kiến nghị rà soát chính sách tiền thuê đất theo hướng ổn định, phù hợp với đặc thù từng ngành nghề. Đồng thời ông đề nghị Thủ tướng chỉ đạo rà soát phương pháp, tỷ lệ và chu kỳ xác định đơn giá thuê đất, tránh điều chỉnh đột biến, đặc biệt đối với lĩnh vực du lịch - nghỉ dưỡng.

Thứ năm, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề nghị đẩy nhanh quá trình thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa mà Nhà nước không cần nắm quyền chi phối, với lộ trình cụ thể và công khai nhằm giải phóng nguồn lực, nâng cao tính chủ động trong quản trị và đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp

Kết thúc bài phát biểu, ông Đặng Hồng Anh trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ tham dự và chỉ đạo Phiên cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026. Ông khẳng định Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục tổng hợp trung thực tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp xuất phát từ thực tiễn, góp phần hoàn thiện chính sách, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.