Hội độc thân 'săn' sale Mai Hân cực nhiệt: Da đẹp quan trọng hơn người yêu

"F5" nhan sắc - Cách trả lời tinh tế cho câu hỏi "Bao giờ lấy chồng?"

Giữa không khí rộn ràng của tháng 2, trong khi các cặp đôi bận rộn tặng hoa và socola, hội "single" lại chọn cách đầu tư vào chính mình. Không chỉ là giảm giá "cho có", Mai Hân Mỹ Phẩm đã mạnh tay tung ra chương trình ưu đãi trên diện rộng. Từ những bước skincare cơ bản đến các dòng treatment chuyên biệt, tất cả đều sẵn sàng để các tín đồ làm đẹp "F5" diện mạo, tự tin tỏa sáng từ trong ra ngoài.

Đặc biệt, hãy ghi chú ngay vào lịch: "Cơn lốc" ưu đãi sẽ đổ bộ chính thức vào hai ngày 15 và 25.02. Đây là thời điểm vàng để bạn sở hữu những siêu phẩm với mức giá không tưởng.

• Pageone - Giảm giá "sốc" tận 60%: Đây chính là "trùm cuối" của đợt sale này. Toàn bộ sản phẩm Pageone sẽ được áp dụng mức giảm lên đến 60%. Nếu bạn đang tìm kiếm chân ái cho hàng rào bảo vệ da, đây là cơ hội có 1-0-2 để "hốt" trọn bộ với giá hời.

• Codeage - Đẹp từ bên trong: Thương hiệu thực phẩm chức năng đình đám của Mỹ giảm 10% cho tất cả sản phẩm.

• Rejuvaskin - "Tạm biệt" nỗi lo về sẹo: Đừng để những vết sẹo làm mất đi sự tự tin. Kem Scar Esthetique giảm 20% và Gel Rejuvasil giảm 15% cho mọi dung tích, kèm theo loạt quà tặng thiết thực.

Chào đón "tân binh" - Ưu đãi "khủng" cho trải nghiệm mới

Không dừng lại ở những cái tên quen thuộc, Mai Hân còn giới thiệu hai "người bạn" mới toanh trong thế giới dược mỹ phẩm với ưu đãi GIẢM 20% ngay lập tức:

• Frezyderm (Hy Lạp): Đẳng cấp dược mỹ phẩm châu Âu với các công trình nghiên cứu chuyên sâu, giải quyết các vấn đề "khó nhằn" trên da.

• MD Care (Việt Nam): Tự hào thương hiệu Việt, được nghiên cứu dựa trên đặc điểm khí hậu và làn da của người Việt, hứa hẹn mang lại hiệu quả cao.

"Thứ 5 vui vẻ" - Quà tặng giá trị lên đến 700.000đ

Bên cạnh việc giảm giá "đã tay", hội săn sale còn được hưởng đặc quyền "quà chồng quà" vào mỗi Thứ 5 hàng tuần khi mua sắm tại Mai Hân:

• Ngày 12.02: Đơn từ 2.500.000đ tặng ngay Serum Page One Hydrating B5 Liposome (trị giá 700.000đ) - "siêu cấp ẩm" cho làn da căng mọng.

• Ngày 19.02 & 26.02: Đơn từ 2.500.000đ tặng Sữa rửa mặt Page One Cleansing Gel Purifying With B5 (trị giá 399.000đ) – sạch sâu, êm ái cho hàng rào bảo vệ da.

Thông tin dành cho bạn maihan.vn