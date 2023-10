Hội đồng Bảo an thông qua việc đưa lực lượng đa quốc gia đến Haiti

Cảnh sát bắn đạn hơi cay về phía người biểu tình ở thủ đô Port-au-Prince, Haiti AFP/GETTY

Quyết định trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Haiti Ariel Henry liên tiếp kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hỗ trợ quân sự vì tình hình trong nước hỗn loạn. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và Mỹ cũng thúc giục cộng đồng quốc tế ủng hộ sứ mệnh này.



Theo Đài CNN, trong cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào rạng sáng 3.10 (giờ Việt Nam), 13 thành viên bỏ phiếu thông qua nghị quyết, trong khi Nga và Trung Quốc chọn phiếu trắng.

Dù được Hội đồng Bảo an phê chuẩn, lực lượng đa quốc gia không chính thức dưới quyền kiểm soát của Liên Hiệp Quốc. Thay vào đó, Sứ mệnh An ninh Đa quốc gia được Kenya dẫn đầu. Nước này cam kết góp lực lượng gồm 1.000 cảnh sát tham gia nỗ lực gìn giữ an ninh cho Haiti.

Một số nước láng giềng của Haiti như Antigua và Barduda, Bahamas và Jamaica cũng đóng góp lực lượng.

Sứ mệnh An ninh Đa quốc gia được phê chuẩn thực hiện trong vòng một năm, được rà soát lại sau 9 tháng.

BBC dẫn lời Ngoại trưởng Kenya Alfred Mutua cho biết lính Kenya có thể đến Haiti vào cuối năm nay.

Còn Mỹ đóng góp tài chính, cung cấp 100 triệu USD cho công tác hỗ trợ hậu cần.

Lực lượng đa quốc gia do Kenya dẫn đầu có sứ mệnh hỗ trợ lực lượng cảnh sát quốc gia Haiti, bao gồm xây dựng năng lực của cảnh sát nước này, cũng như thực hiện các hoạt động an ninh chung.

Khủng hoảng nhân đạo trầm trọng ở Haiti, chuyện gì đã xảy ra?

Sứ mệnh cũng nhằm tạo điều kiện ổn định cho phép Haiti tổ chức các cuộc bầu cử, vốn chưa từng diễn ra từ năm 2016.

Từ đầu năm đến nay, hơn 2.400 người Haiti được cho đã thiệt mạng, hơn 950 người bị bắt và thêm 902 người bị thương, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc.