Hội đồng Đội T.Ư tiếp sức ước mơ cho hơn 2.000 thiếu nhi Sơn La

Ngày 25.10, tại Sơn La, Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam tổ chức ngày hội "Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm" với chủ đề "Cùng Kun vui khỏe mỗi ngày".

Chương trình thu hút hơn 2.000 thiếu nhi cùng 150 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên địa bàn tỉnh tham gia.

Đồng hành cùng thiếu nhi Sơn La

Phát biểu tại ngày hội, anh Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam, cho biết, qua 5 năm triển khai, chương trình "Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm" đã bền bỉ khuyến khích thiếu nhi chủ động học tập, chăm vận động, yêu đọc sách, bảo vệ môi trường và sẻ chia với mọi người. Những giá trị này được vun đắp qua từng trải nghiệm, từng việc làm nhỏ để dần trở thành thói quen tốt trong cuộc sống.

Anh Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Theo anh Lê Anh Quân, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, việc chăm lo thiếu nhi cần hướng đến mục tiêu giúp các em khỏe mạnh, biết tự học, hợp tác, sử dụng công nghệ an toàn và sống có trách nhiệm.

Đối với thiếu nhi vùng cao, cần quan tâm hơn đến cơ hội tiếp cận sách, học liệu, sân chơi và các hoạt động trải nghiệm phù hợp, tạo điều kiện để các em khám phá, phát huy khả năng của mình.

"Đồng hành cùng thiếu nhi Sơn La, tiếp sức những ước mơ vùng cao, là góp thêm điều kiện để các em học tập, rèn luyện và tự tin vươn lên. Mỗi suất học bổng tiếp sức đến trường, mỗi sân chơi mở thêm cơ hội khám phá, mỗi sự khích lệ đều góp phần bồi đắp niềm tin, giúp các em có thêm tri thức, kỹ năng và nghị lực để từng bước thực hiện ước mơ", anh Lê Anh Quân chia sẻ.

Hơn 2.000 thiếu nhi cùng 150 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tham gia chương trình ẢNH: BTC

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hơn 2.000 thiếu nhi tham gia ngày hội cũng được nhận những phần quà từ chương trình.

Hình thành thói quen tốt từ những việc nhỏ

Nhắn nhủ các em thiếu nhi tại ngày hội, anh Lê Anh Quân cho rằng, những ước mơ lớn có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ như chăm chú hơn trong một giờ học, đọc thêm một trang sách, kiên trì tập luyện, giúp đỡ một người bạn hay giữ sạch sân trường.

Anh Lê Anh Quân trao quà cho các em thiếu nhi tại chương trình ẢNH: BTC

Anh Lê Anh Quân mong muốn các em mạnh dạn đặt câu hỏi, thử làm điều mới, biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn và cùng bạn bè tiến bộ. Đồng thời, thiếu nhi cần tự hào về quê hương Sơn La, gìn giữ những nét đẹp văn hóa dân tộc, tích cực học hỏi tri thức và kỹ năng mới.

Theo anh Lê Anh Quân, sự chăm chỉ, lòng nhân ái, ý chí vượt khó và tinh thần ham học sẽ giúp các em tiến bộ, từng bước thực hiện ước mơ, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn huy động thêm sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong chăm lo thiếu nhi vùng cao. Qua đó, góp thêm nguồn lực, niềm tin và động lực để các em phát triển toàn diện, tự tin theo đuổi những ước mơ đẹp.