Hội đồng Giáo sư nhà nước không thông qua hồ sơ 11 ứng viên

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã họp và thông qua hồ sơ của 900 ứng viên. Như vậy, có 11 ứng viên không được Hội đồng Giáo sư nhà nước thông qua trong đợt xét giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2025, dù các hội đồng ngành và liên ngành đã đề xuất lên.



Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, chủ trì phiên họp hôm 2.11 ẢNH: NGUYỄN VĂN BÁCH

Sáng nay, 3.11, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước cho biết Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã tổ chức phiên họp lần thứ 4 nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của các hội đồng giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Phiên họp diễn ra vào ngày 2.11 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Tỉ lệ đạt là 83,88%

Theo danh sách mà các hội đồng GS, PGS ngành, liên ngành đề xuất lên, có 911 ứng viên được đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS. Trong đó có 73 ứng viên GS, 938 ứng viên PGS.

Sau 1 ngày làm việc, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã thảo luận công khai từng hồ sơ ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với danh sách ứng viên đủ điều kiện được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Kết quả, 900 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm, trong đó 71 ứng viên GS, 829 ứng viên PGS.

Trước đó, sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các hội đồng GS ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước đã phối hợp với thường trực các hội đồng ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát minh chứng của toàn bộ hồ sơ ứng viên, báo cáo thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước trước khi trình hội đồng xét và công nhận.

Số ứng viên GS, PGS năm 2025 qua từng cấp xét ẢNH: VP HĐGSNN

Cũng theo Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, năm 2025, có 1.073 ứng viên (100 ứng viên GS, 973 ứng viên PGS) nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại 117 hội đồng giáo sư cơ sở. Các hội đồng cơ sở đã đề nghị lên 28 hội đồng ngành, liên ngành xét 1.014 ứng viên (93 ứng viên GS, 921 ứng viên PGS).

Như vậy, tỉ lệ đạt so với tổng số ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét ban đầu tại các hội đồng cơ sở đến thời điểm này là 83,88% (trong đó tỉ lệ đạt của ứng viên GS là 71%, ứng viên PGS là 85,2%).

Có tham khảo thông tin phản biện từ xã hội

Năm 2025, việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS vẫn được thực hiện theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31.8.2018 và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTG ngày 31.8.2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37 (cả 2 quyết định đều của Thủ tướng Chính phủ).

Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước đánh giá về cơ bản chất lượng ứng viên năm 2025 khá tốt, năng lực ngoại ngữ có nhiều tiến bộ, các ứng viên đều đảm bảo có đủ số công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus hoặc các tạp chí có uy tín khác.

Năm 2025, hội đồng các cấp đều thực hiện công khai thông tin ứng viên đạt tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

"Những thông tin phản biện từ xã hội, cộng đồng các nhà khoa học… là nguồn thông tin hữu ích giúp các đơn vị chức năng lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện và xứng đáng đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS", đại diện Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước cho biết.

Hiện nay, Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước đang rà soát lại danh sách ứng viên đã được Hội đồng Giáo sư nhà nước thông qua trước khi đưa lên trang web của hội đồng.