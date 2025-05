Hội đồng Vàng thế giới nói về 'giá vàng Việt Nam chênh lệch cao'

Việt Nam là ngoại lệ trong đầu tư vàng miếng, vàng xu

Báo cáo về xu hướng nhu cầu vàng quý 1/2025 vừa được Hội đồng Vàng thế giới (WGC) công bố hôm nay 5.5.

Theo đó, tổng nhu cầu vàng theo quý (bao gồm cả thị trường phi tập trung - OTC) là 1.206 tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh giá vàng cao kỷ lục, vượt ngưỡng 3.000 USD/ounce.

Quý 1/2025, Việt Nam ghi nhận nhu cầu vàng trang sức giảm 15% so với cùng kỳ năm trước do giá vàng cao ẢNH: ĐAN THANH

Sự phục hồi của các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng đã thúc đẩy tổng nhu cầu đầu tư tăng hơn gấp đôi lên 552 tấn, tăng 170% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất kể từ quý 1/2022.

Dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng đã tăng nhanh trên toàn thế giới, đạt tổng cộng tương đương 226 tấn vàng trong quý 1/2025. Đà tăng giá và sự không chắc chắn về chính sách thuế quan đã thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản tích trữ an toàn.

Trong khi đó, các ngân hàng T.Ư hiện đang bước vào năm thứ 16 liên tiếp duy trì mua ròng vàng; bổ sung thêm 244 tấn vào lượng vàng dự trữ toàn cầu trong quý 1/2025. Mặc dù mức cầu vàng này thấp hơn 21% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn cho thấy nhu cầu mạnh mẽ ứng với hoạt động mua vào ổn định ở mức trung bình theo quý trong 3 năm qua.

Theo WGC, trong quý 1/2025, tổng nhu cầu vàng miếng và vàng xu tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì ở mức cao với 325 tấn. Điều này được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh mẽ của hoạt động đầu tư bán lẻ tại Trung Quốc.

Nhìn chung, nhu cầu đầu tư vàng miếng và vàng xu đã tăng mạnh hơn so với cùng kỳ năm trước tại các thị trường ASEAN. Tuy nhiên, Việt Nam là trường hợp ngoại lệ khi nhu cầu đầu tư vàng giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Lý do, nguồn cung các sản phẩm từ vàng bị hạn chế, đẩy chênh lệch giá vàng lên mức cao, trên cơ sở quý 1/2024 có mức đầu tư vàng cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Đồng nội tệ suy yếu càng làm tăng giá vàng tính theo USD, ảnh hưởng đến khả năng chi trả của người mua. Tuy nhiên, Việt Nam ghi nhận nhu cầu vàng miếng và vàng xu tăng 46% so với quý 4/2024.

Giá vàng sau kỳ nghỉ lễ: Giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng

Với vàng trang sức, WGC thông tin, khối lượng giao dịch trong quý 1/2025 giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020.

Các thị trường ASEAN đi theo xu hướng toàn cầu, với nhu cầu vàng trang sức giảm do giá vàng cao kỷ lục. Việt Nam ghi nhận nhu cầu vàng trang sức giảm 15% so với cùng kỳ năm trước do giá vàng cao.

Nhu cầu trú ẩn vào vàng có thể tăng cao

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng T.Ư Toàn cầu tại WGC, nhận định: trong bối cảnh gia tăng rủi ro kinh tế và địa chính trị, nhu cầu đầu tư vào vàng dự kiến sẽ tăng trong các kênh đầu tư như quỹ ETF và OTC.

"Đầu tư vàng miếng và vàng xu có thể vẫn giữ được sức hấp dẫn. Ngược lại, nhu cầu đối với vàng trang sức có thể còn yếu do giá vàng cao", vị này nói.

Giá vàng trong nước vẫn duy trì mức chênh lệch khá cao so với giá vàng thế giới ẢNH: ĐAN THANH

Theo bà Louise Street, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại WGC, thị trường vàng toàn cầu năm nay đã có một khởi đầu đầy biến động.

10 tháng qua, các nhà đầu tư đã quay lại đầu tư vào các quỹ ETF vàng, tăng mạnh phân bổ đầu tư kể từ quý 3 năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn dư địa để tăng trưởng, khi lượng vàng nắm giữ của các quỹ này trên toàn cầu hiện thấp hơn 10% so với mức cao được ghi nhận vào năm 2020.

"Thời gian tới, bức tranh kinh tế tổng thể vẫn khó dự đoán, sự không chắc chắn đó có thể thúc đẩy giá vàng tăng. Nhu cầu tìm đến vàng như một tài sản lưu trữ an toàn từ các tổ chức, cá nhân và khu vực chính thức có thể tăng cao trong những tháng tới", bà Louise Street nhận định.