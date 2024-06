Hồi hộp chờ điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội

P HỤ HUYNH TRẮNG ĐÊM "HÓNG" THÔNG TIN

Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 vào cuối giờ chiều. Sau khi biết điểm là "đêm không ngủ" của không ít phụ huynh có con ở mức điểm "chấp chới" so với năm trước. Đề tài "nóng" nhất trên các nhóm dành cho phụ huynh Hà Nội từ chiều 29.6 đến nay là "điểm chuẩn", là chuyện đỗ - trượt của con.

Phụ huynh Hà Nội hồi hộp, trông ngóng con ngoài phòng thi lớp 10. Nay lại tiếp tục sốt ruột chờ thông tin điểm chuẩn TUẤN MINH

Nếu như ngay sau khi công bố điểm thi vào lớp 10, TP.HCM công bố phổ điểm, phân tích mức điểm thi từng môn thì Sở GD-ĐT Hà Nội chưa có động thái nào về việc này. Khi PV Thanh Niên đặt vấn đề thì một lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay việc phân tích điểm thi năm nay, nếu có, sẽ chỉ thực hiện và công bố sau khi công bố điểm chuẩn vì Sở đang "quá bận" với việc chấm thi tốt nghiệp THPT.

Chị T.Q, có con thi vào Trường THPT Phan Đình Phùng, cho hay so với điểm chuẩn năm trước, con chị thiếu 0,25 điểm. "Đau tim" và "không thể ngủ" là chia sẻ của chị Q. sau khi biết điểm thi của con. Chị lùng sục tất cả các nhóm dành cho phụ huynh, học sinh (HS) Hà Nội để hóng thông tin phân tích điểm thi. Bất cứ ai nói có dữ liệu điểm, chị đều nhờ để dự đoán khả năng đỗ - trượt của con mình.

"Một số phụ huynh trong các nhóm không hiểu sao có dữ liệu điểm thi của Sở và tôi nhờ họ xem điểm của con mình đứng thứ bao nhiêu trong số HS đăng ký nguyện vọng 1 vào trường. Từ đó so với chỉ tiêu mà trường năm nay được giao để suy đoán", chị Q. chia sẻ và cho biết theo dữ liệu này thì con chị đủ điểm đỗ. Tuy nhiên, do đây là kênh thông tin không chính thống nên không thể yên tâm cho đến khi Sở GD-ĐT công bố điểm chuẩn.

Hàng trăm phụ huynh có con đạt kết quả bằng hoặc thấp hơn một chút so với điểm chuẩn năm ngoái đều có tâm trạng như chị Q., một mặt thì ngóng tin điểm chuẩn nhưng mặt khác cũng tham khảo về cách thức xét tuyển và chất lượng của các trường ngoài công lập để có phương án dự phòng.

Trên nhóm kín "Đồng hành cùng HS giỏi…" với hơn 150.000 thành viên, admin của nhóm dựa trên dữ liệu điểm thi được cung cấp và đưa ra thống kê, dự đoán về điểm chuẩn năm nay. Thống kê nhanh điểm thi vào lớp 10 của Hà Nội do nhóm này đưa ra cho thấy, tổng điểm xét tuyển năm nay có thể giảm nhẹ so với năm ngoái. Vì vậy, dự kiến điểm chuẩn trung bình cả hệ chuyên và hệ không chuyên ở hầu hết các trường sẽ giảm nhẹ hoặc bằng chứ không tăng.

Đ IỂM VĂN TĂNG NHƯNG ĐIỂM TOÁN VÀ NGOẠI NGỮ GIẢM NHẸ ?

Theo một lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (Q.Tây Hồ), mặt bằng chung thì dự đoán điểm chuẩn có thể giảm nhẹ từ 0,25 - 0,5 tùy từng trường vì điểm môn ngữ văn tăng nhưng điểm môn toán, ngoại ngữ có xu hướng giảm.

Tương tự, hiệu trưởng một trường THCS ở Q.Đống Đa dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ giảm nhẹ. Dựa vào đề thi và kết quả thi của HS do mình giảng dạy, nhiều giáo viên (GV) dạy toán và ngoại ngữ cho rằng điểm thi 2 môn này năm nay giảm một chút so với năm trước do đề thi phân hóa tốt hơn.

Với đề thi năm nay, thầy Trần Mạnh Tùng, một GV nhiều năm luyện thi toán tại Hà Nội, nhận định phổ điểm trung bình khoảng 7 điểm. HS trung bình có thể đạt 5 - 7 điểm, HS khá đạt từ 7 - 8 điểm, HS giỏi từ 8 - 9 điểm. Do vậy, theo thầy Tùng, phổ điểm và điểm chuẩn năm nay sẽ không có nhiều biến động đáng kể.

Còn hiệu trưởng một trường tốp đầu nhận định điểm thi tương đương năm trước nhưng điểm chuẩn các trường top sẽ giảm do lớp chuyên các trường tăng, các HS học tốt phần lớn đều đã thi chuyên.

Do năm nay không có phân tích điểm thi từ Sở GD-ĐT nên căn cứ để phụ huynh dự đoán điểm chuẩn chỉ là dựa vào mức điểm năm trước. Năm 2023, điểm chuẩn vào lớp 10 của nhiều trường ở Hà Nội tăng so với năm 2022. Trường có điểm chuẩn cao nhất là THPT Chu Văn An với 44,5 điểm. Điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường lần lượt là: THPT Kim Liên 43,25 điểm; THPT Việt Đức 43 điểm; THPT Phan Đình Phùng 42,75 điểm; THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông và THPT Yên Hòa bằng điểm nhau 42,25 điểm. Đặc biệt, những trường top 2 hoặc những trường mới thành lập, trường được xem là phương án dự phòng an toàn, cũng tăng tỷ lệ chọi và tăng điểm chuẩn mạnh. Năm 2023, Trường THPT Khương Hạ tỷ lệ chọi cao nhất thành phố với 1/3,55, điểm chuẩn là 37,5, cao hơn 3 điểm so với năm 2022. Trường THPT Trung Văn năm 2022 lấy 34,25 điểm, năm 2023 lấy lên 37,75 điểm, tăng 3,5 điểm.

Các ý kiến cho rằng điểm chuẩn mỗi năm, ngoài phụ thuộc vào đề thi, tỷ lệ chọi thì còn phụ thuộc vào những yếu tố khác như: chất lượng HS dự thi của từng năm, tỷ lệ chọi tăng giảm đột biến của từng trường. Năm nay, tỷ lệ chọi vào các trường THPT ở Hà Nội không có nhiều yếu tố bất ngờ, các trường vốn có mức điểm chuẩn cao nhất cũng vẫn là những trường có mức độ cạnh tranh căng thẳng, chỉ tiêu được giao không tăng - giảm đáng kể so với năm trước. Dù một số trường không đứng vào top 10 trường có tỷ lệ chọi cao nhất, nhưng theo các chuyên gia, đó là sự cạnh tranh của những HS giỏi nhất, do vậy áp lực về điểm chuẩn sẽ không giảm sút.

Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên và không chuyên vào ngày 1.7 TUẤN MINH

Đ ẨY SỚM LỊCH CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN VÀ THỜI GIAN NHẬP HỌC

Theo kế hoạch mới của Sở GD-ĐT, lịch họp và công bố điểm chuẩn của Hà Nội có điều chỉnh do thời gian công bố điểm thi đẩy lên sớm hơn dự kiến 4 ngày. Cụ thể, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên và không chuyên vào ngày 1.7. Từ ngày 1 - 4.7 là thời gian công bố điểm chuẩn của từng trường. Ngày 5.7, các trường THCS phải hoàn thành việc gửi phiếu báo kết quả cho HS. Trước 11 giờ ngày 5.7, trường THPT công bố danh sách kết quả tuyển sinh vào lớp 10 tại trường.

HS đủ điểm trúng tuyển cần làm thủ tục xác nhận nhập học với trường THPT mà mình trúng tuyển. Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, thời gian làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường THPT từ 13 giờ ngày 5 đến hết ngày 7.7. HS xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống cần in giấy xác nhận nhập học.

Từ ngày 3 - 8.7, các trường THCS sẽ tiếp nhận đơn xin phúc khảo bài thi của HS (nếu có). Ngày 10.7, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ họp và duyệt điểm chuẩn bổ sung của cả THPT chuyên và không chuyên (nếu có). Từ 12 - 15.7, HS trúng tuyển bổ sung sẽ làm thủ tục nhập học. Ngày 25.7 sẽ có kết quả phúc khảo và sau đó xử lý về hồ sơ, nhập học cho HS sau phúc khảo (nếu có). Công việc này kết thúc vào ngày 29.7.

TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 ngày 3.7 Ngày 30.6, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay Sở sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 vào ngày 3.7, sớm hơn dự kiến khoảng một tuần. Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM năm nay có khoảng 98.400 thí sinh dự thi trong 2 ngày 6 - 7.6. Ngày 20.6, Sở GD-ĐT đã công bố điểm thi lớp 10 và ngày 24.6 đã công bố điểm chuẩn lớp 10 các lớp chuyên, tích hợp. Năm nay, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 thường vào ngày 3.7. Bích Thanh