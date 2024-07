Hồi hộp chờ VFF ‘chốt đơn’ đội tuyển Nga, đội tuyển Việt Nam lợi đủ đường

Quá trình đàm phán vẫn đang tiếp diễn và nếu thành công, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nga có thể được tổ chức dịp FIFA Days (chuỗi ngày FIFA cho phép các đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới gom quân từ các CLB, làm nhiệm vụ quốc tế) vào tháng 9 tới đây, ở sân Thống Nhất (TP.HCM).



Nga là đội bóng có đẳng cấp châu Âu, không dễ có trận giao hữu quốc tế với đội này. Thế nên, nếu đội tuyển Việt Nam được thi đấu với đội bóng đến từ xứ sở bạch dương, chúng ta sẽ nhân cơ hội này tích lũy nhiều điều.

HLV Kim Sang-sik được hy vọng sẽ mang đến thành công cho bóng đá Việt Nam

Thứ nhất, việc đối đầu với đội bóng có đẳng cấp châu Âu như đội tuyển Nga sẽ giúp cho các học trò của HLV Kim Sang-sik tăng tính chịu đựng. Tại Asian Cup 2023 và ở các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á cách nay chưa lâu, đội tuyển Việt Nam chịu rất nhiều áp lực từ các đội bóng có đẳng cấp cao hơn mình.

Do chưa quen với áp lực này, nên hàng thủ của chúng ta khi đó để lộ nhiều khoảng trống, giúp đối thủ có thể khai thác. Lộ trình của bóng đá Việt Nam là hướng đến các đấu trường lớn. Chúng ta vẫn phải tiến lên trong thời gian tới, nên những trận giao hữu với các đối thủ có đẳng cấp cao như đội tuyển Nga sẽ giúp cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik biết cách thích nghi, tìm ra đối sách phù hợp, lối chơi phù hợp khi cần đá phòng ngự phản công trước các đối thủ mạnh.

Đội tuyển Việt Nam có mục tiêu cao tại AFF Cup vào cuối năm 2024

Còn về vấn đề chuyên môn cụ thể, bóng đá Nga vừa giàu kỹ thuật, vừa giàu thể lực so với mặt bằng bóng đá châu Á và nhất là so với các đội Đông Nam Á. Chính vì thế, nếu được thi đấu với họ, các cầu thủ Việt Nam sẽ có thước đo chính xác rằng kỹ thuật và thể lực của mình đang ở mức nào so với tầm quốc tế, từ đó có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Ngoài ra, Nga là một đội bóng đến từ châu Âu, thiện chiến ở các pha bóng bổng và bóng dài. Đây là điều mà chúng ta thường phải đối diện trong thời gian gần đây, ngay ở trong khu vực Đông Nam Á.

Ví dụ như đội tuyển Indonesia hiện nay có rất đông cầu thủ nhập tịch đến từ châu Âu, cụ thể là từ Hà Lan và Anh. Indonesia cũng chơi bóng bổng và bóng dài rất nhiều ở các trận đấu gần nhất gặp đội tuyển Việt Nam. Thế nên, trước một đội tuyển có phong cách châu Âu như đội tuyển Nga, chúng ta có thể làm quen với phong cách này, học cách phòng ngự trên không, trước khi quay lại đối đầu với dàn cầu thủ gốc châu Âu của Indonesia ở vòng bảng ASEAN Championship (trước đây mang tên AFF Cup) vào tháng 11 năm nay.

Chưa kể, việc được đối đầu với đội tuyển Nga trong một trận giao hữu nhân những ngày FIFA Days có thể tạo tiếng vang cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik, từ đó giúp VFF dễ mời các đối thủ danh tiếng khác trên toàn cầu về đá giao hữu trong thời gian tới, trong trường hợp chúng ta tổ chức tốt và thi đấu tốt trận đấu với đội tuyển Nga.