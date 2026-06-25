20 giờ thứ năm, ngày 25.6.2026, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Hồi hộp, đánh trống ngực, phù chân, hụt hơi - Chọn gói khám sức khỏe công nghệ cao phát hiện đúng bệnh", với sự tham gia của BS.CKI Phạm Huyền Thu, ThS-BS.CKI Nguyễn Thị Đào Tiên, BS.CKI Nguyễn Hoàng Anh.

Chương trình sẽ giúp người xem nhận diện các dấu hiệu cảnh báo bệnh tiềm ẩn. Các chuyên gia cũng tư vấn cách lựa chọn gói khám sức khỏe công nghệ cao phù hợp theo độ tuổi, giới tính, tiền sử bệnh và yếu tố nguy cơ nhằm phát hiện sớm bệnh, hỗ trợ điều trị hiệu quả.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

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