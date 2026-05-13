Hồi hương 28 con rùa quý hiếm từ Hàn Quốc

Minh Hải
13/05/2026 15:26 GMT+7

28 cá thể rùa quý hiếm thuộc các loài hộp trán vàng miền Bắc, hộp trán vàng miền Trung, sa nhân, và rùa đất Spengler vừa được hồi hương từ Hàn Quốc về Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) để chăm sóc, nuôi dưỡng trước khi tái hòa nhập thiên nhiên.

Ngày 13.5, thông tin từ Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 28 cá thể rùa quý hiếm từ Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc. Các cá thể rùa thuộc 4 loài rùa nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam, gồm: rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons); rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti); rùa sa nhân (Cuora mouhotii); và rùa đất Spengler (Geoemyda spengleri).

28 cá thể rùa quý hiếm, thuộc loài nguy cấp ở Việt Nam được đưa từ Hàn Quốc về Việt Nam chăm sóc

28 cá thể rùa trên có nguồn gốc săn bắt từ Việt Nam, sau đó bị buôn bán trái phép và bị cơ quan chức năng của Hàn Quốc phát hiện, thu giữ bàn giao cho Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc chăm sóc. Sau quá trình chăm sóc, các cá thể rùa đã được hồi hương, bàn giao cho Vườn quốc gia Cúc Phương để tiếp tục chăm sóc, theo dõi phục vụ công tác nhân nuôi bảo tồn, giáo dục bảo tồn và hướng tới khả năng tái thả về môi trường tự nhiên.

Ông Kyuho Kang, chuyên gia nghiên cứu thuộc Phòng Quản lý cứu hộ động vật của Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc, cho biết các cá thể rùa trên được cơ quan chức năng Hàn Quốc thu giữ tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc), liên quan đến hoạt động buôn bán thú cưng trái phép.

Một trong 28 cá thể rùa

"Các cá thể rùa được chuyển đến Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc để chăm sóc và bảo vệ cho đến nay. Chúng tôi hy vọng các cá thể này sẽ tiếp tục được tham gia chương trình tái hoang dã và có thể được thả trở lại môi trường sống tự nhiên của chúng trong tương lai", ông Kyuho Kang nói trong buổi bàn giao các cá thể rùa tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

Ông Lê Trọng Đạt, Trưởng phòng Khoa học và hợp tác quốc tế thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương, cho biết Việt Nam là quốc gia có mức độ đa dạng sinh học rất cao, trong đó nhóm rùa là một trong những nhóm động vật tiêu biểu có giá trị bảo tồn đặc biệt quan trọng. Rùa giữ vai trò thiết yếu trong hệ sinh thái rừng và các vùng đất ngập nước; không chỉ có giá trị về mặt bảo tồn, các loài rùa còn góp phần duy trì cân bằng sinh thái, kiểm soát các mắt xích trong chuỗi thức ăn và giúp ổn định hệ sinh thái tự nhiên.

