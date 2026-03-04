Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM phát triển bền vững vì mục tiêu phụng sự cộng đồng

Hội Khoa học Sức khỏe TPHCM lấy thông điệp “Kết nối trí tuệ, lan tỏa giá trị - Đồng hành vì sức khỏe cộng đồng” cho định hướng phát triển 2026

Hội tụ trí tuệ - Thống nhất tầm nhìn

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của ông Lê Tấn Linh - Phó trưởng Phòng khoa giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; PGS-TS Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM, Trưởng đơn vị Tế bào mô - Trung tâm Xét nghiệm - Nghiên cứu y sinh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trưởng đơn vị Nghiên cứu hệ Gen học chuyển dịch và Trí tuệ nhân tạo (CTGAI) cùng các Ủy viên Ban Chấp hành.

Hội nghị không chỉ là buổi gặp mặt đầu năm mà còn là diễn đàn chiến lược, định hình vai trò của Hội trong bối cảnh ngành y tế bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu, lấy tri thức và công nghệ làm nền tảng.

PGS-TS Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM, Trưởng đơn vị Tế bào mô - Trung tâm Xét nghiệm - Nghiên cứu y sinh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trưởng đơn vị Nghiên cứu hệ Gen học chuyển dịch và Trí tuệ nhân tạo (CTGAI)

"Kết nối trí tuệ, lan tỏa giá trị" – Tôn chỉ xuyên suốt

Tại Hội nghị, bên cạnh lời chúc đầu Xuân, ông Lê Tấn Linh và PGS-TS Nguyễn Thanh Bình đã trao quyết định bổ nhiệm cho các Phó Chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM.

ThS-BS Trần Quốc Thành - Phó chủ tịch thường trực Hội Khoa học Sức khỏe, Viện trưởng Viện Đào tạo & Nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Quốc tế City, Giám đốc Điều hành BV Quốc tế City; TS Nguyễn Chí Tân, Phó chủ tịch thường trực Hội Khoa Học Sức Khỏe TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng thành niên, Giám đốc Phòng khám đa khoa Thuận Kiều; TTƯT-BS.CKII Võ Đức Hiếu - Phó chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM, Phó giám đốc BV Ung bướu TP.HCM, Trưởng bộ môn Ung bướu, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe, ĐH Quốc gia TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ - Tổng thư ký Hội Ung thư TP.HCM; ThS-DS Phạm Bảo Anh - Phó chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM, Tổng giám đốc Nhà máy dược Apimed - Công ty CP dược Apimed; TS-BS Nguyễn Hữu Ngọc Tuấn - Phó chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM, Phó trưởng Trung tâm Xét nghiệm, Nghiên cứu y sinh, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM; BS-CKI Hoàng Như Phúc - Phó chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM, Trưởng đơn vị Tim mạch can thiệp, BV Vạn Phúc City; PGS-TS-BS Phạm Thế Hiền - Phó chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM, Phó giám đốc BV Vũng Tàu; KTS Phan Đình Bình - Phó chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM, Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Công ty Cổ phần TKXD TM trang trí nội thất Nhà Đỏ; BS-CKII Lê Trọng Đại - Phó chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ y tế Nhân Nghĩa TP.HCM.

Hội nhấn mạnh tôn chỉ hoạt động: "Kết nối trí tuệ, lan tỏa giá trị – Đồng hành vì sức khỏe cộng đồng" với ba nội dung chiến lược gồm: truyền thông y tế, nghiên cứu khoa học và phụng sự cộng đồng.

Ông Lê Tấn Linh - Phó trưởng Phòng khoa giáo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM và PGS-TS Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM trao quyết định Phó chủ tịch thường trực Hội Khoa học Sức khỏe cho ThS-BS Trần Quốc Thành

Thành lập 7 ban chuyên môn kiện toàn bộ máy hoạt động

Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM thống nhất thành lập 7 ban chuyên môn gồm: Ban Tài chính - Đối ngoại; Ban Đào tạo - Nghiên cứu khoa học và chuyên môn phản biện; Ban Truyền thông; Ban Công tác xã hội và phụng sự cộng đồng; Ban Tư vấn xây dựng kiến trúc trong t tế; Ban Nghiên cứu và ứng dụng laser trong y học và Ban Pháp chế.

Mỗi ban đảm nhiệm một vai trò chiến lược, tạo nên hệ thống vận hành đồng bộ từ nghiên cứu, đào tạo, truyền thông đến tư vấn chính sách và ứng dụng công nghệ.

Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM biểu quyết thành lập 7 ban chuyên môn

Định hướng hoạt động năm 2026: Phát triển chiều sâu và hội nhập

Chia sẻ về định hướng nhiệm kỳ mới, ThS-BS Trần Quốc Thành cho biết Hội sẽ tập trung quản trị minh bạch, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế. Lấy chuyên môn làm nền tảng, lấy nghiên cứu làm động lực, lấy phụng sự cộng đồng làm mục tiêu xuyên suốt.

Hội đặt ra những mục tiêu chiến lược rõ ràng:

Phát triển tổ chức hội và hội viên.

Công tác chuyên môn và phát triển học thuật.

Công tác tư vấn, phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính sách.

Nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Truyền thông y tế - giáo dục sức khỏe.

Hoạt động xã hội, phụng sự cộng đồng.

Công tác tài chính và huy động nguồn lực.

Hợp tác trong nước và quốc tế.

BV Quốc tế City và Viện Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học (CIMER) là đối tác chiến lược của Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM, cam kết đồng hành và triển khai các hoạt động trọng điểm nhằm hướng đến mục tiêu toàn diện: nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường gắn kết học thuật và mang lại giá trị thực tiễn cho xã hội.

Cam kết đổi mới - Phụng sự cộng đồng

Trong bối cảnh ngành y tế đối mặt già hóa dân số, dịch bệnh và yêu cầu chuẩn hóa quốc tế, Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM xác định vai trò là cầu nối tri thức và diễn đàn học thuật uy tín.

Ban Chấp hành thống nhất quan điểm: nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe phải bắt đầu từ việc xây dựng các ban chuyên môn vững mạnh, minh bạch, chuyên nghiệp. Hội đang từng bước khẳng định vị thế là tổ chức khoa học năng động, chuyên nghiệp và giàu khát vọng cống hiến, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thành phố.