Hội nghị ACP 2025: Văn hóa an toàn người bệnh là ưu tiên hàng đầu

Văn hóa an toàn người bệnh

"Đối với lĩnh vực y tế thì văn hóa an toàn người bệnh là điều mà tất cả mọi người đều mong mỏi, là mục tiêu then chốt, là ưu tiên hàng đầu. Văn hóa an toàn người bệnh mạnh mẽ sẽ giúp cho kết quả điều trị tốt hơn. Văn hóa an toàn người bệnh là những cam kết an toàn người bệnh ở mọi khía cạnh gồm môi trường làm việc an toàn, lãnh đạo thúc đẩy sự an toàn về tâm lý và nhân viên biết học hỏi từ sai sót để cải tiến", ông Phạm Nhật Tân, Phó giám đốc Quản lý chất lượng, Tập đoàn y tế Phương Châu chia sẻ tại Hội nghị ACP 2025 diễn ra ngày 11.7.

Hội nghị thu hút hơn 800 đại biểu tham dự cùng với sự hiện diện của chuyên gia đầu ngành, nhân viên vận hành, nhân viên quản lý chất lượng đến từ các bệnh viện trên toàn quốc. Điểm nhấn đặc biệt của ACP 2025 chính là sự tham gia của báo cáo viên đến từ 7/9 bệnh viện và hệ thống y tế đạt tiêu chuẩn JCI và JCI Enterprise tại Việt Nam.

Ngoài ra, hội nghị còn có sự góp mặt của các chuyên gia quốc tế đến từ The Medical City (Philippines) - một trong những bệnh viện hàng đầu khu vực ASEAN đạt chuẩn JCI.

Đại diện 7 bệnh viện đạt JCI tại Việt Nam và một bệnh viện của Philippines tại hội nghị ACP 2025 ẢNH: N.C

Hướng đến các chuẩn mực quốc tế trong vận hành y tế

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hồ, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị, CEO Tập đoàn y tế Phương Châu chia sẻ, chủ đề của hội nghị năm nay "JCI & JCI Enterprise - Bản giao hưởng trong vận hành y tế" không chỉ là một sự ví von ngẫu hứng. Đó là cách hình dung về một hệ thống y tế hiện đại. Một bản giao hưởng, nơi mỗi con người, mỗi quy trình, mỗi công nghệ, mỗi nét văn hóa đều đóng vai trò như những nhạc cụ. Và toàn bộ hệ thống vận hành ấy chỉ đạt đến sự hài hòa khi được dẫn dắt bằng các chuẩn mực quốc tế như JCI và JCI Enterprise.

JCI là tiêu chuẩn toàn cầu về quản lý chất lượng và an toàn người bệnh, dựa trên hơn 2.500 tiêu chuẩn, bao gồm an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý thuốc, ứng phó cấp cứu, quản lý chất lượng và an toàn nhân viên y tế.

Tập đoàn y tế Phương Châu có 3/4 bệnh viện trong hệ thống đạt chứng nhận JCI, đồng thời trở thành hệ thống y tế đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chứng nhận JCI - Enterprise, nằm trong top 10 toàn cầu.