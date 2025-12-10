Hội nghị khoa học HSAPS 2025 khép lại thành công rực rỡ

Vào ngày 6 - 7.12 vừa qua, Rejuvaskin Việt Nam có cuộc hẹn với các chuyên gia tạo hình thẩm mỹ tại Bệnh viện Quân Y 175. Trong suốt 2 ngày diễn ra Hội nghị khoa học thẩm mỹ quốc tế thường niên lần thứ 25 mở ra không gian để Rejuvaskin và quý bệnh viện thêm phần kết nối, thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành trên hành trình xây dựng hệ thống y khoa chăm sóc bệnh nhân toàn diện.

Hình ảnh Đại hội nhiệm Kỳ 2025 - 2030 - Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM

HSAPS 2025 không chỉ tập trung vào lý thuyết. Với sự dẫn dắt của các phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ giàu kinh nghiệm, hội nghị đã mang lại giá trị thực tiễn khổng lồ. Mở đầu bằng buổi tổng kết và biểu quyết quan trọng của Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM, không khí nhanh chóng chuyển sang phần Báo cáo khoa học - tâm điểm thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia.

Cụ thể, mở đầu Hội thảo, Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM đã tiến hành tổng kết và biểu quyết hoạt động của tổ chức nhiệm kỳ 2025-2030.

Kế tiếp chính là phần báo cáo khoa học đến từ các chuyên gia là bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu trong và ngoài nước. Các chủ đề nổi bật được quý bác sĩ khách mời đặc biệt quan tâm như Phẫu thuật Ngực, Tạo hình cơ thể, thẩm mỹ gương mặt hay thành bụng… các báo cáo khoa học hội nghị lần này mang đến những cải tiến mới nhất kết hợp công nghệ hỗ trợ vừa mang đến kết quả thẩm mỹ tốt hơn vừa giảm thiểu biến chứng. Song hành đó, Gian hàng đồng hành với đa dạng hoạt động trải nghiệm, minigame, tham quan gian hàng… mang đến bầu không khí sôi nổi, đầy năng lượng. Tất cả tạo nên trải nghiệm độc đáo chỉ có tại HSAPS 2025.

Điểm nổi bật của hội nghị, chính là được tổ chức tại Bệnh viện Quân Y 175 - đơn vị y tế hàng đầu khu vực miền Nam. Với cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất, Bệnh viện Quân Y 175 đang dần trở thành địa điểm tổ chức sự kiện chuyên môn hàng đầu. Nhờ đó, phiên thực hành mổ lâm sàng đã được diễn ra thành công và hoạt động truyền hình trực tiếp tại hội nghị được đánh giá mang đến góc nhìn thú vị, quan sát cận cảnh kỹ thuật trên thực tế. Hoạt động này giúp bác sĩ dễ dàng tiếp thu các kỹ thuật mới, từ đó áp dụng vào thực tiễn để nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Sự chính xác trong từng thao tác phẫu thuật kết hợp với quy trình hậu phẫu chuẩn mực là yếu tố quyết định sự thành công của một ca làm đẹp.

Đây cũng là lần thứ 2, Rejuvaskin Việt Nam góp mặt tại sự kiện Hội nghị khoa học thẩm mỹ quốc tế thường niên lần thứ 25. Theo đó, việc Rejuvaskin Việt Nam quay trở lại hội nghị khoa học lần này càng thêm khẳng định sự thân thiết của thương hiệu và giới chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Hành trình đồng hành giữa Rejuvaskin và giới chuyên môn không chỉ trong khuôn khổ hội nghị, mà còn mở rộng trong lâm sàng. Theo đó, bộ sản phẩm Silicone y tế như Rejuvasil Silicone Gel và Scar FX Silicone Sheet trở nên quen thuộc với giới chuyên môn, ghi nhận các kết quả tích cực trên thực tế.

Bản chất của silicone y tế đã khẳng định vai trò trong y tế nói chung và quản lý sẹo nói riêng, khi có hơn 40 năm sử dụng trong quản lý, chăm sóc sẹo hậu phẫu. Rejuvaskin đã ứng dụng vật liệu này trong các sản phẩm của mình để giúp:

Hỗ trợ làm mềm và làm mờ sẹo: Tăng cường độ ẩm và điều chỉnh quá trình sản xuất collagen, giúp sẹo lồi/sẹo phì đại dần trở nên mềm mại và mờ hơn.

Đem lại thẩm mỹ hậu phẫu: Giúp bệnh nhân yên tâm hơn về kết quả cuối cùng sau khi trải qua các phẫu thuật tạo hình lớn.

Đến nay, các sản phẩm quản lý sẹo Rejuvaskin đã có mặt trên 80 quốc gia. Tại Việt Nam, Rejuvaskin đã có mặt hơn 10 năm và nay được phân phối trực tiếp bởi Công ty TNHH Rejuvaskin Việt Nam. Việc Rejuvaskin được các chuyên gia hàng đầu tin tưởng, lựa chọn và đưa vào quy trình chăm sóc bệnh nhân chính là nền tảng vững chắc cho niềm tin của người tiêu dùng. Bạn có thể an tâm rằng khi sử dụng sản phẩm Rejuvaskin, bạn đang chọn lựa giải pháp được giới chuyên môn công nhận và khuyên dùng.