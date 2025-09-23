Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 2025 góp phần thúc đẩy chất lượng y khoa toàn ngành

Diễn đàn chuyên sâu, gắn kết học thuật và thực tiễn

Với chủ đề "Công nghệ hiện đại, chất lượng JCI", hội nghị khoa học kỹ thuật 2025 gồm nhiều phiên thảo luận trên nhiều lĩnh vực y khoa. Với thành phần hội đồng chuyên môn là các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành ở cả khối công và tư, các phiên thảo luận không chỉ đảm bảo được chiều sâu chuyên môn mà còn hướng đến nâng cao tính an toàn cho người bệnh và chất lượng lâm sàng theo chuẩn quốc tế. Thông qua hội nghị lần này, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn hướng đến mục tiêu xây dựng chuẩn mực quốc tế JCI trên hệ thống các bệnh viện, phòng khám, khẳng định cam kết trong việc xây dựng nền y tế dựa trên chất lượng, an toàn và nhân văn.

TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo

TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế chia sẻ tại hội nghị: "Theo Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh. Chúng tôi tin rằng trong tương lai, sẽ có nhiều bệnh viện hơn nữa đạt được chứng nhận JCI, giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn".

Hội đồng chuyên môn của Hội nghị khoa học kỹ thuật 2025 là các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành ở cả khối công và tư

Hội nghị là một diễn đàn chuyên sâu, nơi các báo cáo viên chia sẻ và cập nhật những kiến thức y khoa, góp phần vào sự phát triển chung của ngành. Sự kiện cũng vinh dự đón tiếp Bác sĩ CKII Bùi Nguyễn Thành Long, Phó trưởng Phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP.HCM; ông Nick Liew - Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương; đại diện Tổ chức JCI Quốc tế và bà Maaikee van Zuilen - Phụ trách toàn cầu đại diện của Hiệp hội Bệnh viện Mắt Thế Giới - WAEH (World Association of Eye Hospitals), cùng hội đồng chuyên môn và các đơn vị hợp tác chiến chiến lược và đồng hành.

Cập nhật chuyên môn, ứng dụng vào thực hành

Hội nghị gồm 3 phiên báo cáo chính: Nhãn khoa, Đa khoa - Dược - Xét nghiệm, và Điều dưỡng, với hơn 50 bài báo cáo cập nhật những kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến, từ AI trong chẩn đoán, cải tiến phẫu thuật, đến quản lý an toàn người bệnh, các phiên thảo luận không chỉ đảm bảo được chiều sâu chuyên môn mà còn hướng đến nâng cao tính an toàn cho người bệnh và chất lượng lâm sàng theo chuẩn quốc tế. Đặc biệt, định hướng JCI toàn hệ thống khẳng định cam kết mang lại dịch vụ y tế chuẩn quốc tế cho người dân Việt Nam.

Phần trình bày các bài báo cáo tại hội nghị

BS.CKII Hoàng Trung Kiên, Giám đốc điều hành cấp cao - Chuyên môn Y khoa, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, nhấn mạnh: "Tất cả những báo cáo này đều phản ánh nỗ lực nghiêm túc, tinh thần nghiên cứu khoa học bền bỉ, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh, mà còn thể hiện khát vọng vươn tầm học thuật, hội nhập quốc tế của đội ngũ y bác sĩ".

Khẳng định cam kết về chất lượng và an toàn người bệnh

Trong phiên khai mạc Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 2025, Bệnh viện Chuyên khoa mắt Cao Thắng, thuộc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn được ông Nick Liew - Quản lý Khu vực, châu Á - Thái Bình Dương, đại diện tổ chức JCI quốc tế trao chứng nhận JCI lần thứ 6 (2009 - 2025). Đồng thời, Tổ chức Kỷ lục Đông Nam Á cũng công bố kỷ lục: "Cơ sở y tế chuyên khoa mắt đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận chất lượng JCI và duy trì liên tục trong nhiều năm nhất" cho Bệnh viện chuyên khoa mắt Cao Thắng, sự kiện đánh dấu vai trò tiên phong của bệnh viện trong quản trị an toàn phẫu thuật nhãn khoa theo chuẩn mực quốc tế.

Ông Huỳnh Lê Đức, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Chuyên khoa mắt Cao Thắng nhận chứng nhận JCI lần thứ 6

Bên cạnh Bệnh viện Chuyên khoa mắt Cao Thắng, các đơn vị y tế đã đạt JCI tại Việt Nam cũng tham gia báo cáo tại hội nghị bao gồm Tập đoàn Y tế Phương Châu; Bệnh viện Truyền máu Huyết học; Bệnh viện FV; Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) và Hệ thống Y tế Vinmec.

Ông Huỳnh Lê Đức, Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn phát biểu hội nghị

Chia sẻ về tầm nhìn chiến lược, ông Huỳnh Lê Đức, Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, cho biết: "Hội nghị khoa học kỹ thuật 2025 là sự kiện thường niên của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, năm nay là nỗ lực kết nối tri thức và chuẩn mực chất lượng trong toàn hệ thống. Chúng tôi kiên định đặt người bệnh ở trọng tâm, hướng đến ứng dụng tiêu chuẩn JCI trong hoạt động khám chữa bệnh của người bệnh tại các bệnh viện trên toàn hệ thống; đồng thời mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác học thuật và công nghệ để thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao vào thực hành".