Hội nghị Khúc xạ nhãn khoa Mắt Sài Gòn 2026: Kiểm soát cận thị trên lâm sàng

Đây cũng là trọng tâm của Hội nghị Khúc xạ nhãn khoa thường niên Mắt Sài Gòn 2026, nơi các báo cáo chuyên môn đóng vai trò trung tâm trong việc làm rõ các hướng tiếp cận hiện nay.

Các báo cáo chuyên môn làm rõ hướng tiếp cận kiểm soát cận thị

Hội nghị Khúc xạ nhãn khoa thường niên Mắt Sài Gòn 2026 do Trung tâm Kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn - thuộc Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn thực hiện, được xây dựng xoay quanh các báo cáo chuyên sâu về kiểm soát tiến triển cận thị, từ cơ chế bệnh sinh, các yếu tố nguy cơ đến chiến lược can thiệp trong thực hành lâm sàng. Nội dung không chỉ dừng ở tổng hợp lý thuyết, chia sẻ những cập nhật mới trên thị trường, mà còn đi sâu vào dữ liệu lâm sàng, giúp đánh giá hiệu quả của từng phương pháp trong từng điều kiện thực tế.

Toàn cảnh Hội nghị Khúc xạ nhãn khoa thường niên Mắt Sài Gòn 2026

Các phương pháp như kính áp tròng ban đêm Ortho-K, tròng kính kiểm soát cận thị và atropine được phân tích dưới nhiều góc độ, bao gồm cơ chế tác động, tiêu chí lựa chọn dựa trên tình trạng, thói quen của bệnh nhân cũng như khả năng phối hợp trong điều trị. Việc cá nhân hóa giải pháp theo từng trường hợp được nhấn mạnh như một yếu tố then chốt trong kiểm soát tiến triển cận thị.

Báo cáo về kiểm soát tiến triển cận thị từ góc nhìn lâm sàng

Trong số các nội dung được trình bày, báo cáo của ThS BS Nguyễn Huỳnh Yến Nhi - Trưởng Trung tâm Kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám tập trung vào việc cập nhật các điểm nổi bật từ IMI 2025, đồng thời kết nối với các ca lâm sàng nhằm làm rõ một thông điệp xuyên suốt: kiểm soát cận thị là một quá trình cần được can thiệp sớm và không nên trì hoãn.

Bài báo cáo của ThS-BS Nguyễn Huỳnh Yến Nhi - Trưởng Trung tâm Kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám tại hội nghị

Thông qua các tình huống thực tế, báo cáo phân tích lý do vì sao việc "chờ đợi" có thể làm giảm hiệu quả kiểm soát tiến triển cận thị, từ đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bắt đầu điều trị từ giai đoạn sớm. Bên cạnh đó, yếu tố tuân thủ điều trị và theo dõi chặt chẽ cũng được xem là nền tảng để đảm bảo hiệu quả lâu dài.

Từ góc độ thực hành, báo cáo cũng đặt ra yêu cầu tối ưu hóa phác đồ điều trị dựa trên đặc điểm từng bệnh nhân, kết hợp giữa bằng chứng khoa học và dữ liệu lâm sàng, hướng đến kiểm soát cận thị một cách chủ động và bền vững.

Góc nhìn thực hành từ các cử nhân khúc xạ nhãn khoa

Bên cạnh các báo cáo từ bác sĩ, phần trình bày của CNKX Võ Huỳnh Nhi - Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, tập trung vào một vấn đề thực hành quan trọng: đo khúc xạ và kê đơn kính cho trẻ em - nhóm đối tượng có hệ thị giác chưa hoàn thiện và liên tục thay đổi trong quá trình phát triển. Từ đó, báo cáo đặt ra câu hỏi cốt lõi: vì sao việc kê kính cho trẻ em lại phức tạp và dễ sai lệch nếu không được thực hiện đúng quy trình.

CNKX Võ Huỳnh Nhi - Tập đoàn Y khoa Sài Gòn trình bày về báo cáo “Kê đơn kính trẻ em và khám khúc xạ toàn diện”

Nội dung đi sâu vào các sai lầm thường gặp trong thực hành, đồng thời nhấn mạnh vai trò của quy trình khám khúc xạ toàn diện. Việc kê đơn không chỉ dừng lại ở điều chỉnh thị lực, mà cần ưu tiên hỗ trợ sự phát triển toàn diện của hệ thống thị giác.

Tăng cường giá trị học thuật trong thực hành nhãn khoa

Các báo cáo tại hội nghị không chỉ mang tính cập nhật mà còn gắn chặt với thực hành lâm sàng, góp phần làm rõ các hướng tiếp cận trong kiểm soát cận thị trẻ em. Việc kết nối giữa bằng chứng khoa học và kinh nghiệm thực tiễn được xem là yếu tố then chốt trong việc nâng cao hiệu quả điều trị.

Tuyên dương các báo cáo viên tại hội nghị

Thông qua các nội dung chuyên môn, Hội nghị Khúc xạ nhãn khoa thường niên Mắt Sài Gòn 2026 góp phần thúc đẩy trao đổi học thuật và mở rộng góc nhìn trong kiểm soát cận thị, hướng tới các giải pháp phù hợp và bền vững trong thực tế vận hành tại Trung tâm Kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn.

